Comemorar o quê?

“(...) este povo se aproxima de Mim e com a sua boca e com os seus lábios Me honra, mas o seu coração está longe de Mim, e o seu temor para Comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu (...)” Isaías 29.13

Hoje, para o mundo, é natal. Não é uma festa originalmente cristã; foi absorvida pelo catolicismo, e a tradição se estendeu à maioria das igrejas evangélicas. A tradição faz as pessoas crerem em um tal “espírito natalino”, que traria coisas como união, fraternidade, etc. Todo mundo troca presen­tes e se reúne para cear. Mas no dia seguinte já estão brigando novamente.

De que adiantam as festas? De que adianta o espírito natalino? Que es­pírito maligno é esse? As pessoas honram umas às outras com presentes, mas a Deus só honram da boca para fora. Quantas brigas não acontecem na noite de natal? Quantas mortes? Quantas decepções?

Muitos vão à igreja, oram, jejuam, enfim, fazem tudo aquilo que possa caracterizá-las como boas praticantes da religião. Entretanto, continuam distantes do Criador. E permanecerão distantes, não importa o quanto se esforcem em praticar os mandamentos mecanicamente. Deus não olha o nosso exterior, nossa religiosidade. Deus olha o nosso interior e se agrada da nossa sinceridade.

O dia 25 de dezembro não é a data do aniversário de Jesus, mas, ainda que fosse, não há em nenhum lugar da Bíblia mandamento para festejarmos o nascimento de Cristo. No entanto, por todo o Texto Sagrado encontramos alertas para que cultivemos um coração puro e sincero e nos mantenhamos distantes da hipocrisia.

Deus não está minimamente interessado que se comemore o natal; o que Ele quer é que você seja sincero e transparente diante dEle.

