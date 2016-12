Boicote à dieta

Home > Folha Universal

Comer um biscoitinho amanteigado depois do café, dar uma mordidinha despretensiosa naquele sanduíche bem recheado ou consumir um minibrigadeiro podem ser práticas que, a partir de agora, serão encaradas como os vilões na dieta de muita gente. Apesar de parecerem atitudes insignificantes, ficou provado que elas são capazes de fazer aquele estrago no consumo alimentar diário.

É o que mostra uma pesquisa realizada no Reino Unido. O estudo avalia que o fato de beliscar um chocolatinho aqui e outro ali e achar que está tudo certo não passa de ilusão, já que as tais "fugidinhas da dieta" podem implicar em calorias e em quilos muito mais do que se imaginava.

Encomendado pela empresa Heinz, o estudo analisou os hábitos alimentares de 1.500 mulheres. Embora alegassem consumir cerca de 1.800 calorias diárias, as entrevistadas consumiam, na verdade, 2.200 calorias, em razão das chamadas calorias camufladas ou não intencionais. No final de um ano, elas poderiam chegar ao número de 146.000 calorias acumuladas que, no prato – pasmem – representariam cerca de 487 hambúrgueres com queijo ou, se preferir, 608 barras de chocolate.

Metade das entrevistadas disse "estar sempre de dieta", mas que não resistem a um chocolatinho, batatas fritas e o pão de cada dia. Elas admitiram também que tendem a comer mais quando estressadas (40%), cansadas (36%) ou tristes (35%). As informações foram divulgadas no jornal britânico Daily Mail.

Camuflados

Em alguns alimentos industrializados, a ausência de um ingrediente pode ser compensada por outro. Sabe aquele produto isento de açúcar, como um chocolate diet, por exemplo? A palavra diet faz muita gente pensar que se trata de um produto para quem está de dieta, o que não é verdade, pois o produto é elaborado para quem tem diabetes e, portanto, o açúcar não está presente em sua composição. E, para que seu sabor seja tão bom quanto o da versão original, haja gordura! Enquanto o original não tem gordura, o diet pode seguir a rota inversa.

Os alimentos integrais também merecem atenção especial, uma vez que podem conter mais ingredientes refinados do que outros produtos. Por isso, é importante ficar atento às informações do rótulo.

Moral da história

Seja beliscando petiscos, seja comendo algo que não é um alimento tão saudável quanto parece, muitas atitudes colaboram para boicotar a dieta e, acima de tudo, a própria saúde. Além disso, muitas mulheres estão dando um tiro no próprio pé, pois não percebem que não é de dieta que precisam, pois já fizeram várias, mas de disciplina.

Se for o seu caso, entenda que não é necessário exterminar o chocolatinho de vez da dieta nem demonizar um alimento por causa de seu valor calórico. É permitido consumir uma ou outra delícia de vez em quando, desde que você tenha hábitos saudáveis e que faça isso levando em conta o equilíbrio e a moderação.

O Godllywood visa auxiliar mulheres em toda e qualquer situação, desde que ela deseje realmente ser auxiliada e moldada para uma mulher melhor. Conheça mais sobre o grupo e saiba como participar dos projetos clicando aqui.