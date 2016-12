A Gente da Comunidade promove ação social em Franca

Home > Folha Universal

No final de novembro, cerca de 62 voluntários do grupo A Gente da Comunidade de Franca, no interior de São Paulo, realizaram uma ação social para os moradores do bairro Parati.

Aproximadamente 250 famílias – cerca de 850 pessoas – participaram do evento e foram atendidas com serviços personalizados e gratuitos.

Elas tiveram acesso a serviços de corte de cabelo, manicure e design de sobrancelhas para as mulheres. Para as crianças, foram oferecidos pipoca, algodão-doce e pintura facial, além de atividades e brincadeiras, como pula-pula. Houve ainda a distribuição de leite a todos e, o mais importante, uma oração com o objetivo de promover a união das famílias.

Projeto da Universal

Desde 2005, o projeto A Gente da Comunidade busca estimular a cidadania e oferecer melhores condições de vida a populações carentes por meio de eventos e ações sociais. São atendidas mais de 400 mil pessoas por mês em todo o País.

Estimular a cidadania e proporcionar a melhoria das condições sociais da população carente, além de levar informação às pessoas, para que tenham conhecimento sobre seus direitos e deveres, são os objetivos do projeto.

Com um grupo de voluntários formado por assistentes sociais, conselheiros tutelares, dentistas, oftalmologistas, advogados, psicólogos, pedagogos, cabeleireiros, manicures, entre outros profissionais, o projeto realiza um atendimento personalizado e individualizado durante os eventos.

A Universal mantém diversos projetos sociais e, por meio de seus voluntários, atua em vários setores da sociedade, com o objetivo de levar auxílio emocional, psicológico, material e, sobretudo, espiritual aos que necessitam, em asilos, orfanatos, hospitais, presídios, comunidades, entre outros locais.

Clique nos links abaixo e conheça alguns desses projetos:

Projeto Raabe (Auxílio a mulheres vítimas de violência doméstica)

Projeto T-Amar (Apoio a adolescentes grávidas e mães solteiras)

Projeto Ler e escrever (Alfabetização de jovens e adultos)

Anjos da madrugada (Ajuda a moradores de rua)

A Gente da comunidade (Ações sociais em comunidades)

Grupo Calebe (Incentivo e auxílio a idosos)

Força Jovem (Ações com os jovens)

Identificou-se com algum desses projetos? Então não perca mais tempo, procure uma Universal mais próxima e obtenha informações de como se tornar um voluntário. Não esqueça: “... Mais bem-aventurado é dar que receber.” Atos 20.35