Voluntários do FJU auxiliam moradores de rua em cidade do interior paulista

No dia 10 de dezembro último, voluntários dos projetos Uniforça e Atalaia da Força Jovem Universal (FJU) de São José do Rio Preto, no interior paulista, se reuniram para uma ação social voltada para moradores de rua.

Eles se concentraram no Centro da cidade e distribuíram marmitex, roupas e, o mais importante, alimento espiritual, por meio de uma palavra de fé. Cerca de 100 pessoas foram atendidas.

“A ideia surgiu por sabermos que muitas pessoas moram na rua e não têm familiares, amigos, ninguém para ajudar. O objetivo dessa ação foi levar a elas não apenas um alimento ou um agasalho, mas uma palavra de ânimo. Elas precisam ter essa oportunidade de mudar de vida”, explicou o pastor Douglas Henrique de Souza, responsável pelo FJU local.

Gabriela Alves, de 17 anos, foi uma das voluntárias e acredita que esse tipo de ação pode ajudá-los a mudar o futuro. “Uma das coisas mais importantes que o ser humano deve receber é essa palavra de ânimo, que nos mostra que sempre podemos mudar, apesar dos nossos erros, que podemos recomeçar. Foi isso que foi levado a cada morador de rua.”

