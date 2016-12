Lições de uma derrota

Home > Reflexão

Quem assiste à novela “A Terra Prometida”, transmitida pela Record TV, tem acompanhado com indignação as tramas de Acã e de seus filhos contra o seu próprio povo.

Movidos pela inveja, despeito e ganância, na batalha contra Jericó eles violaram a ordem de Deus de não se apossarem de nada que pertencia àquela cidade. O Senhor ordenara que tudo, sem exceção, deveria ser destruído.

As consequências dessa desobediência vieram mais tarde, na batalha contra a cidade de Ai, que era extremamente mais vulnerável que Jericó, cujo exército era muito inferior ao dos hebreus, e, mesmo assim, venceu com facilidade.

Desnorteados e sem entender muito bem o que estava acontecendo, os soldados hebreus fugiram, para evitar que mais sangue fosse derramado.

Como era possível eles terem vencido a batalha contra Jericó, considerada uma fortaleza impenetrável e fortemente armada, e perdido a batalha para a frágil cidade de Ai?

Acã foi o único responsável? Não. Existe outro ponto de extrema importância e que também determinou a derrota dos hebreus.

Sem direção

Josué não pediu a direção de Deus antes de enviar os soldados para a batalha. Por considerar o inimigo fraco, ele confiou na capacidade e no armamento do exército hebreu; acreditou que isso seria o suficiente para saírem vencedores. Mas o que ele não sabia é que havia um traidor no meio deles.

Certamente se Josué tivesse consultado a Deus, Ele não teria permitido que saíssem para a batalha antes de se santificarem e removerem o pecado do meio deles.

Obviamente Acã foi o grande responsável, mas se Josué tivesse se colocado na dependência de Deus, como fez na luta contra Jericó, os únicos que sofreriam com o pecado seriam o próprio Acã e os filhos dele, e a vida de dezenas de soldados teria sido poupada.

Josué somente se deu conta do erro que havia cometido quando foi questionado pelo sacerdote se havia buscado a direção do Altíssimo antes de enviar os soldados. Mas já era tarde. Restava-lhe somente aguardar.

O pavor, a tristeza e a angústia tomaram conta do acampamento hebreu ao ver os soldados retornarem derrotados, humilhados, feridos e lamentando os seus mortos.

Assim, Josué e o líder de cada tribo se prostraram de joelhos, com o rosto em terra, e se humilharam diante de Deus em busca de uma explicação.

Desse triste episódio podemos tirar algumas lições:

- Nunca devemos tomar nenhuma decisão sem pedir a direção de Deus, ainda que pareça ser algo simples.

- Nunca devemos depender da nossa própria capacidade, mas sempre nos colocarmos na dependência de Deus. Quando fazemos isso, Ele derruba todas as muralhas de problemas, como fez em Jericó.

- A obediência a Deus é a base para sermos bem-sucedidos em todas as áreas da nossa vida.

- O pecado é como um câncer, que deve ser arrancado pela raiz, do contrário, nos levará à morte.

- O pecado de uma única pessoa pode trazer sofrimento não somente a ela, mas a todos à sua volta, especialmente a seus familiares. Por causa do pecado de Acã, todo o povo foi envergonhado, e 36 famílias choraram a morte dos seus entes queridos.

- Quando há arrependimento sincero e nos humilhamos diante de Deus, Ele é misericordioso para perdoar, mas não nos livra das consequências do nosso pecado.

