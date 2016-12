Já está no ar o blog do Univer

Home > Notícias da Universal

O Univer tem uma novidade para facilitar a sua interação com a maior plataforma de vídeos cristãos da internet: o blog Univer Vídeo. Com ele você vai ficar por dentro de todas as novidades sobre a plataforma.

Você sabia, por exemplo, que o Univer acaba de fechar uma parceria com a Sony Pictures, uma das maiores produtoras de filmes do mundo? Essa aliança traz ao assinante filmes como “Sete Vidas”, com o premiado ator Will Smith, e o três vezes indicado ao Oscar “Tempo de Despertar”, com Robert De Niro e Robin Williams. Pois bem, essa informação quentinha está lá no blog, juntamente com outras que você confere em primeira mão acessando blog.univervideo.com.

Outras novidades

No blog é possível encontrar ainda a lista completa e sinopses de filmes, séries, palestras, desenhos animados, musicais, cursos e todo o conteúdo disponível no Univer. Além disso, você pode criar listas com os seus vídeos favoritos e classificá-los com notas de 1 a 5. Você também pode indicar tudo para os seus amigos compartilhando diretamente por meio das redes sociais – como Facebook, Twitter, Google+ – ou email.

No blog há ainda todos os caminhos para você ser um assinante, alugar ou comprar conteúdo para assistir em seu celular, tablet ou computador.

Não perca tempo. Acesse agora mesmo blog.univervideo.com e saiba o que de mais novo acontece na plataforma de vídeos criada especialmente para você e sua família.

(*) Colaborou Débora Picelli