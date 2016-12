Homens pedem autorização para matar as mulheres que amam

Home > Reflexão

Você deve ter ficado no mínimo chocado com o título dessa matéria, mas não foi só você. Nos últimos dias, uma notícia estarreceu o mundo: a de que, no leste da Síria, homens estavam pedindo autorização religiosa para matar as suas esposas, filhas e irmãs. O motivo? Elas seriam capturadas e estupradas pelas forças do regime de Bashar al-Assad, e seria preferível que morressem antes disso.

Relatos de que mulheres já estariam se suicidando por causa dessa possibilidade eminente de serem violentadas também se espalharam, causando ainda mais comoção.

Não é difícil tentar se colocar no lugar dessas pessoas, imaginar o desespero que estão vivendo e se perguntar: “No lugar delas, o que eu faria?”

São realmente tempos difíceis, e que foram previstos pelo próprio Senhor Jesus há mais de 2 mil anos:

“E ouvireis de guerras e de rumores de guerras; olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim.” Mateus 24.6

É difícil não se assustar diante de notícias como essas. E uma das piores consequências do afastamento do homem de Deus é que, cada vez mais envolvido em suas iniquidades, o amor se esfria:

“E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará.” Mateus 24.12

Há esperança?

As pessoas querem acreditar que haverá tempos de paz aqui neste mundo, mas ele está caminhando para o fim. Guerras e rumores de guerras serão cada vez mais constantes. Fomes, desastres naturais, toda sorte de tragédias, doenças que os médicos não conseguem entender configurarão ainda muitos noticiários, infelizmente.

A esperança está na escolha que você faz mesmo em meio a tanto caos:

“Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida; quem crê em Mim, ainda que esteja morto, viverá; E todo aquele que vive, e crê em Mim, nunca morrerá. Crês tu isto?” João 11.25,26

Não se trata de uma religião, se trata de fazer a escolha que irá conservar a sua alma não somente aqui, mas por toda a Eternidade, independentemente de qual situação você possa passar.

Da próxima vez que ouvir notícias que fariam qualquer um perder as esperanças, reflita em que você tem apoiado a sua fé.

