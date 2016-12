Mulheres traem mais quando homens não ajudam nas tarefas domésticas

Home > Vida a Dois

Uma pesquisa realizada pelo site francês Gleeden indica que um dos principais motivos para a infidelidade das mulheres é a falta de auxílio dos maridos nas tarefas domésticas, como lavar a louça, passar a roupa ou limpar a casa, por exemplo.

De acordo com o resultado, 73% das mulheres infiéis afirmam que essa é a maior causa da traição. Já 84% das entrevistadas responderam que isso, ao menos, é motivo para muitas brigas, sendo que as discussões abrem espaço para um possível comportamento infiel.

A pesquisa foi realizada por meio de entrevistas com 10 mil. O site é especializado em promover encontros extraconjugais.

Aprendendo a cobrar

Casamento é um compromisso e, como tal, deve ser levado a sério. A Palavra de Deus recomenda: “Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula; porém, aos que se dão à prostituição, e aos adúlteros, Deus os julgará.” Hebreus 13.4

Qualquer comportamento – inclusive a falta de ajuda nas tarefas domésticas – que deixe uma das partes do casal insatisfeita deve ser motivo de conversa. É por meio do diálogo que os problemas serão resolvidos, não por meio da infidelidade.

Se o objetivo é melhorar o casamento, é preciso entender que a ideia de Deus para o casamento foi que o homem servisse a mulher e vice-versa. “Uma competição sadia de quem faria mais bem ao outro. Isso é amor de verdade”, afirma o escritor Renato Cardoso, autor do livro “Casamento Blindado”. Ele explica que, infelizmente, muitas pessoas têm se casado acreditando que poderão se servir do companheiro, ao invés de servi-lo:

“E por isso logo vêm as cobranças: ‘Você não faz isso para mim’; ‘Você não se importa com o que eu quero, só com o que você quer’; ‘Se você não me atende aqui dentro eu vou buscar lá fora’.”

É o que indicaram os entrevistados na pesquisa do site francês: ao perceberem resposta nula a suas cobranças, eles vão buscar fora de casa uma compensação. O que nem todos percebem, no entanto, é que o erro não está apenas no companheiro “descompromissado”, mas também em si mesmos, que não sabem como cobrar.

“É claro que queremos receber também, não apenas dar. E parece lógico que para receber precisamos pedir. Porém, na lógica do Autor do Amor, dar é pedir. Quando eu dou a alguém, aquela pessoa fica endividada comigo. Quanto mais eu dou, maior a dívida. E não há um ser humano que goste de ficar endividado—muito menos de ser cobrado. Portanto, o caminho para receber é dar, e não cobrar. Dar porque é o nosso papel, nossa responsabilidade. Dar porque cremos na lei do dar e receber”, conclui Renato.

