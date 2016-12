Em que você tem pensado?

Home > Reflexão

“Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. ” Colossenses 3.1,2

Os versículos de hoje não nos orientam a viver alienados, mas a manter a mente pura. Estamos às vésperas da festa que dizem comemorar o nascimen­to de Jesus. No entanto, o que se vê nas ruas são pessoas irritadas, ansiosas por comprar presentes e itens para a ceia, superlotando lojas e supermerca­dos. Quem está pensando nas coisas do Alto? Quem está buscando as coisas do Alto? Antes, estão buscando as coisas deste mundo. Por aí dá para se ter uma noção da hipocrisia dessa data, que tem origem pagã, embora venha disfarçada de cristã (se tiver curiosidade, pesquise a origem do natal).

Pensar nas coisas do Alto é manter a mente pura. Manter os pensamen­tos ligados aos pensamentos de Deus. Viver pela fé e obediência à Palavra de Deus. Longe das picuinhas deste mundo. Em meio aos problemas, usar a fé para se livrar deles. Agir de acordo com a Palavra de Deus. Agir em confiança na Palavra dAquele que não pode mentir. Ande na contramão deste mundo, sem deixar que as preocupações do dia a dia roubem a sua fé. Medite diariamente na Palavra do Altíssimo, pratique aquilo que aprender, dia após dia, com a sua mente ligada nos interesses de Deus, dirigindo sua vida de acordo com a vontade dEle. Viva pela fé e blinde suas emoções contra o sentimentalismo e o consumismo típicos desta época do ano. O seu próximo ano será reflexo das escolhas que fizer hoje.

Clique aqui e veja a mensagem anterior

Mantenha a sua mente pura.

Se você que aprender mais sobre esse tema, participe da Noite da Salvação, que acontece todas as quartas na Universal. Clique aqui para localizar o endereço de uma Igreja mais perto de você.

(*) Fonte: livro “O Pão Nosso para 365 dias”, do bispo Edir Macedo