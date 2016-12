Casamento à prova de dificuldades

Home > Vida a Dois

Recentemente, o empresário Dale Partridge (foto ao lado) usou o perfil dele numa rede social para fazer uma declaração de amor à esposa que mexeu com o coração dos internautas. Casado com Verônica, com quem tem dois filhos e um terceiro a caminho, ele disse acreditar que ser casado não significa estar sempre com a mesma pessoa. De acordo com Partridge – que mora com a família em Bend, Oregon, Estados Unidos –, alguns homens se preocupam muito com o fato de que, após o casamento, viverão sempre com a mesma mulher.

“Isso simplesmente não é verdade. Me apaixonei por uma alpinista de 19 anos. Me casei com uma mulher de 20 anos, apaixonada por animais. Formei uma família estável com uma jovem mãe de 24 anos e depois construí um sítio com uma dona de casa, de 25 anos. Hoje sou casado com uma sábia mulher com 27 anos”, escreveu o empresário.

Segundo ele, quando a pessoa tem o seu interior saudável, nunca se cansará da mesma companheira – ou do mesmo companheiro –, mas sim ficará surpresa com quantas versões fantásticas da pessoa com quem se casou irão surgir com o passar dos anos. “Não diga não ao casamento, diga sim e continue dizendo sim até o dia em que você morrer”, destacou.

A Bíblia diz:

“Melhor é serem dois do que um, porque têm melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro; também, se dois dormirem juntos, eles se esquentarão e, se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão.” Eclesiastes 4.9-12

Na passagem bíblica citada acima, Deus ensina que na vida a dois um deve ajudar o outro e servir de apoio também. Além disso, não há nada que seja de propriedade apenas de um dos dois. Tudo é compartilhado.

E para que ambos estejam preparados para uma união livre de desgastes e fortalecida é preciso que haja, em primeiro lugar, a presença de Deus entre eles. Apenas o Altíssimo é capaz de dar forças nos momentos de dificuldades a que todos os casais estão suscetíveis.

Em uma postagem no seu blog, a escritora Cristiane Cardoso, casada há 25 anos com o também escritor Renato Cardoso, explicou que se não fosse Deus em seu casamento, com certeza não teria aguentado as lutas por que passou. “Se não fosse Ele, eu não teria aprendido com os meus problemas e muito menos teria vencido o meu orgulho. Você sabe, né, o orgulho é um vírus do divórcio em qualquer relacionamento”, salienta.

Segundo ela, estar ao lado da mesma pessoa por muitos anos é a coisa mais gostosa que existe. “Saber que essa pessoa lhe conhece, sabe do que você gosta, das suas inseguranças, imperfeições, manias, sonhos, idealizações, enfim, uma pessoa que lhe conhece por inteiro e ainda assim lhe ama e que torce por você é um tipo de segurança que você não acha em qualquer lugar. ”

Você precisa de ajuda para fortalecer a sua vida amorosa? Participe da Terapia do Amor, que acontece todas as quintas-feiras, no Templo de Salomão, na região central da capital paulista. Ou clique aqui, encontre uma Universal mais próxima de sua casa e participe.