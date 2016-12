Você está em uma situação ruim?

Home > Reflexão

“Os patriarcas, invejosos de José, venderam-no pra o Egito; mas Deus estava com ele e livrou-o de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. ” Atos 7.9,10

De irmão rejeitado a escravo, de escravo a presidiário. Aparentemente, a situação de José estava apenas piorando. Parecia não haver mais saída. Po­rém, quando se está com o Rei dos reis, não há situação ruim. Mesmo na pri­são, José se destacou e foi honrado. Não se revoltou contra Deus, não abateu o seu espírito. Manteve a sua confiança e experimentou o impossível.

Como um escravo e ex-presidiário poderia ser elevado a um posto tão alto? É o que Deus faz. “Ele ergue do pó o desvalido e do monturo, o necessita­do, para o assentar ao lado dos príncipes” (Salmos 113.7,8). Mesmo diante das situações adversas, aquele que é de Deus não desiste. Pode se revoltar contra a situação, mas nunca contra Deus. Mesmo no meio da prisão, ele é honrado.

O filho de Deus se destaca positivamente onde estiver. Porque Deus é com ele, fará questão de mostrar que esse é o Seu escolhido. Ainda que você seja, para o mundo, o último dos últimos, como José, escravo e prisioneiro, não há limites para o que Deus pode fazer por meio de Seus filhos.

“Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes; e Deus esco­lheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são; a fim de que ninguém se vanglorie na presen­ça de Deus. ” (1 Coríntios 1.27-29)

Quando se está com o Rei dos reis, não há situação ruim. Até o que parece ruim se transforma em bênção.

(*) Fonte: livro “O Pão Nosso para 365 dias”, do bispo Edir Macedo