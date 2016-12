Vício ou falta de caráter?

Home > Reflexão

Notícias sobre fraudes e lavagem de dinheiro não são mais novidade na mídia. E os casos revelados não chegam nem perto do número daqueles que ainda seguem ocultos por aí. Mas roubar e gastar boa parte do dinheiro para com games é, no mínimo, estranho.

Mas foi o que fez o californiano Kevin Lee. Durante 7 anos ele roubou quase 5 milhões de dólares com fraudes e lavagem de dinheiro da empresa em que trabalhava e, acredite, gastou 1 milhão em um jogo de celular. Com o restante, ele comprou carros, móveis e ingressos da NBA (liga de basquete norte-americana).

Apesar da sentença ainda não ter sido dada, a previsão é que ele tenha que pagar uma multa de até 750 mil dólares, além de poder pegar até 40 anos de prisão.

Prejuízo eterno

Você pode estar pensando que o prejuízo para Lee será bem menor do que o que ele deu para a empresa em que trabalhava, afinal, o que são 750 mil dólares comparados ao quase 5 milhões roubados?

Mas o certo é que a falta de caráter do californiano pode trazer perdas ainda maiores que uma multa e anos da sua liberdade. Ela pode trazer um prejuízo eterno.

As pessoas vivem a ilusão de que tudo quanto fazem em vida elas podem pagar ou não aqui e pronto. O que muitos esquecem, porém, é que as nossas ações refletem na Eternidade. Se não houver um arrependimento sincero e uma mudança de caráter, ainda que se cumpra uma pena diante dos homens, diante de Deus a pessoa ainda estará condenada.

“Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados”, diz a Bíblia em Atos 3.19.

Buscar uma mudança verdadeira é necessário para quem considera que, muito mais importante que qualquer prazer vivido aqui na Terra, nada se compara a viver a Vida Eterna com Deus. Quem tem essa consideração renuncia ao que for necessário, sejam hábitos nocivos, vícios, pensamentos que contrariam o que a Palavra de Deus orienta. A pessoa não mede esforços, ainda que para muitos isso seja loucura.

“Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam; Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam.” Mateus 6.19,20

Invista na sua Salvação. Ela é o seu bem mais precioso.

