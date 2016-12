Grupo UNP distribui literatura cristã e produtos de higiene pessoal a presas

Home > Ação Social

Recentemente, uma ação social promovida pelo grupo Universal nos Presídios (UNP) da cidade de Campos dos Goytacazes, interior do estado do Rio de Janeiro, movimentou o Presídio Feminino Nilza da Silva Santos.

Sob a coordenação do pastor Alberto de Oliveira, atual responsável pelo grupo, o evento foi realizado em conjunto com o projeto Godllywood e contou com a presença do bispo Júnior Reis e da esposa dele, Rita Reis.

No local, que tem capacidade para abrigar 224 presas, foram doados produtos de higiene pessoal e distribuídos 150 exemplares do livro “A Dama da Fé”, de Ester Bezerra, esposa do bispo Edir Macedo, líder e fundador da Universal.

No encontro, o pastor Alberto fez uma oração por todos os presentes e deu uma palavra de fé às detentas, lembrando a passagem bíblica contida em João 8, versículo 32: “E conhecereis a Verdade, e a Verdade voz libertará.”

“É muito bom ver como vocês, da Universal, nos tratam, mesmo sem merecermos. Vocês acreditam que podemos ser melhores”, disse uma das presas, logo após receber um exemplar do livro.

(*) Com informações do grupo Universal nos Presídios (UNP)