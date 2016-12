Como driblar as birras de um filho com uma pergunta

Home > Reflexão

A blogueira brasileira Fabiana Santos, que mora em Washington DC, nos Estados Unidos, e é mãe de dois filhos – Felipe, de 11 anos, e Alice, de 5 –, postou um texto em seu blog que ensina as mães a desarmarem a birra dos filhos com uma única pergunta.

O método destacado por Fabiana foi criado pela psicóloga alemã Sally Neuberger e consiste em fazer com que a criança se sinta respeitada no momento da birra, dando valor ao que ela sente. Ela destaca que quando um chilique começar, seja por que motivo for, pergunte para a criança, olhando nos olhos dela e com bastante calma: “Isso é um problema grande, um problema médio ou um problema pequeno?”

A blogueira assegura que a técnica funciona com crianças a partir dos 5 anos de idade. “Todas as vezes que faço a pergunta para a minha filha e ela responde, e a gente dá um jeito de resolver o problema a partir da percepção dela.”

Maneira de olhar

O método desenvolvido pela psicóloga alemã ensina os pais a fazerem com que os filhos vejam os problemas de um outro modo. De acordo com o escritor Renato Cardoso, uma nova maneira de enxergar um problema pode fazer mesmo a diferença. “Tudo pode mudar através de uma perspectiva diferente”, destaca ele.

Renato explica que as pessoas tendem a olhar os problemas de um único ângulo. “Você olha para o seu filho, por exemplo, se ele dorme tarde, dá trabalho para acordar, não estuda e não quer ir para a escola ou gasta todo o dinheiro que ganha. Mas se você mudar o seu ponto de vista, talvez você irá ver um jovem que está passando por problemas na escola ou descobrir coisas que você nunca imaginou que estão acontecendo com o seu filho.”

