Os filhos da obediência

“Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o Meu grande exército que enviei contra vós outros. ” Joel 2.25

Os filhos da desobediência vivem sob a interferência desse exército de gafanhotos. Anos são consumidos rapidamente, como gafanhotos conso­mem plantações inteiras em poucos instantes. No entanto, a promessa aos que escolhem abandonar a desobediência e se voltam ao caminho da obe­diência, é de restituição de cada um desses anos consumidos.

Àqueles que seguem fiéis à aliança que fizeram com Deus, todas as palavras que vêm do trono do Altíssimo são de multiplicação e abundância:

“Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra; em lugar da afronta, exultareis na vossa herança; por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. ” (Isaías 61.7)

Restituição do que foi consumido pelo mal, dupla honra, herança, o do­bro de posses e alegria eterna. Nada que venha do Deus Todo-Poderoso pode ser pequeno. Nada do que vem dEle pode ser mesquinho. Essas pro­messas são para os que creem, para os que creem e se submetem à Palavra do Altíssimo.

Se você crê e tem obedecido, pode requerer diante de Deus o cumpri­mento dessa promessa. Pode ter de volta os anos consumidos pelo mal; anos em que você viveu longe da disciplina do Santo de Israel. Não aceite menos do que Deus tem prometido àqueles que servem a Ele.

Ao que escolhe o caminho da obediência há a promessa de bênçãos multiplicadas.

(*) Fonte: livro “O Pão Nosso para 365 dias”, do bispo Edir Macedo