Nova estrutura de sede regional é inaugurada em Manaus

Há 31 anos a Igreja Universal chegava ao estado do Amazonas. Desde então, a forte atuação na região vem se expandindo com os trabalhos sociais e de evangelização e a inauguração de novos templos.

No último dia 11 de dezembro, a capital, Manaus, recebeu mais de mil pessoas na inauguração da nova estrutura da sede regional do bairro de Grande Vitória, localizado na zona leste da cidade. A igreja foi construída em 1999, com capacidade para abrigar 70 pessoas. Em 2013, após a primeira reforma, tornou-se sede, ampliando a capacidade para 300 pessoas. Atualmente, a sede regional de Grande Vitória possui um salão principal com capacidade para 700 pessoas sentadas, mais salas de projetos, como o Ler e Escrever, que alfabetiza jovens e adultos, entre outros, e um amplo estacionamento.

O pastor Clenilson Lima, responsável pela igreja, falou sobre a transformação por que o local foi passando conforme a necessidade de atender cada vez mais pessoas:

“A cada reunião que fazíamos o lugar ficava menor. Tínhamos que transmitir a reunião por telão de outras salas. Por isso fico muito feliz em fazer parte dessa realização. Há anos obreiros voluntários e grupos da igreja do bairro vinham lutando por um lugar maior, e hoje esse sonho torna-se realidade. Sei que muitas almas serão salvas.”

A ação de Deus na vida de quem crê

A reunião inaugural começou com uma oração de cura. O bispo Fernando Vassoler, responsável pelo trabalho evangelístico da Universal no Amazonas, contou o testemunho do próprio filho, que ficou entre a vida e a morte, para mostrar que se uma pessoa deseja uma mudança verdadeira ou a ação de Deus em alguma área da vida dela, a única solução é crer e sacrificar diante de Deus, para então ver os milagres dEle acontecerem.

Um dos presentes na inauguração também foi convidado a contar a sua história. Orlando Garlorth declarou que, antes de chegar à Universal, vivia no mundo de forma miserável, pois passava os seus dias nas ruas, afundando nos vícios do álcool e do cigarro. Ele morava em um barraco e, por muitas vezes, acordou jogado na sarjeta.

Orlando chegou à Igreja durante a campanha da Fogueira Santa de Israel, quando decidiu entregar a vida nas mãos de Deus. Após cumprir o voto que fez com Ele, recebeu uma proposta de emprego e passou a ganhar o equivalente a 15 salários mínimos, até que abriu o seu próprio negócio. Ele e a família tiveram a vida restaurada em todos os sentidos. Hoje vivem na presença de Deus e no conforto de um lar.

O evento terminou com a palavra do pastor Clenilson, que reiterou a importância da entrega da vida a Deus. Ele realizou a consagração do altar do novo templo e abençoou o povo, junto dos obreiros, jovens, evangelistas e todos aqueles que trabalharam pela causa. “Deus tem usado cada homem de Deus que passou e tem passado por aqui ensinando a fé, a perseverança e a obediência à Palavra”, destacou.

Se você deseja conhecer o trabalho da Universal em Grande Vitória, Manaus (AM), ou se você está em outra cidade e quer participar de uma reunião de fé, encontre o endereço da igreja mais próxima de sua casa, clicando aqui, e participe de uma reunião.