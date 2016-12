Marido passa a noite em balada e é surpreendido pela esposa

Home > Vida a Dois

Que reação você acha que uma esposa teria ao constatar pela manhã que o marido foi para a balada na noite anterior e ainda não voltou?

Em Bancoc, na Tailândia, uma esposa teve uma reação inusitada. Ela saiu a procura do marido e o encontrou bêbado em uma calçada. Muito irritada e gritando muito ordenou que ele fosse para casa. Como viu que ele não demonstrava que iria, foi até o carro e pegou um facão, que usou para bater no homem, que, assustado e com medo de que o pior acontecesse, resolveu ir com a mulher para casa.

As pessoas que passavam pelo local gravaram a cena e o vídeo viralizou nas redes sociais.

Talvez você pense que a reação dela não foi a mais adequada, e de fato não foi. Mas o problema entre eles se formou muito antes da forma como ela tratou o marido bêbado.

Os sinais ignorados

Muitos comportamentos apresentados no casamento já podiam ter sido vistos durante o namoro. Mas, por alguma razão que a própria razão desconhece, a pessoa ignora, releva ou, na pior das hipóteses, acredita piamente que o casamento irá mudar o companheiro.

“Infelizmente, a maioria dos divórcios já começa no namoro, com as más escolhas e a cegueira para com os sinais de incompatibilidade que já se apresentam durante essa fase, mas não são notados”, explica Renato Cardoso, apresentador do programa “A Escola do Amor”.

É preciso avaliar muito bem se determinados comportamentos poderão ser relevados também durante o casamento ou se irão prejudicá-lo, e tomar a decisão quanto ao futuro daquele namoro – se prossegue para um casamento ou se para por ali mesmo –, usando a razão, e não consultando o coração, como é tão aconselhado por aí quando se trata de vida amorosa.

Mesmo que exista um sentimento intenso é preciso usar a inteligência, porque na hora dos problemas o sentimento não é suficiente para sustentar a união do casal.

Então, para aqueles que ainda não estão em um relacionamento ou estão na fase do namoro, é preciso observar bem e conhecer a outra pessoa antes de dar um passo tão importante como é o casamento.

E para os que já estão casados e hoje sofrem as consequências dos sinais ignorados no período do namoro, saibam que é possível mudar essa situação, com o uso da fé inteligente.

