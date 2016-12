Mãe dá mais de 300 presentes para os filhos

Home > Reflexão

Emma Tapping é uma britânica de 36 anos que se tornou a sensação da internet quando a foto de sua árvore de Natal, abarrotada de presentes, foi compartilhada mais de 100 mil vezes. A foto (veja ao lado) era do fim de ano de 2015, quando ela gastou 1,5 mil libras (mais de 6 mil reais) e comprou cerca de 300 presentes para os filhos, Mia, de 14 anos, Ella, de 10, e Tatum, que ainda é um bebê.

Para o Natal deste ano, Emma comprou cerca de 350 presentes para as crianças, gastando aproximadamente 2 mil libras (mais de 8 mil reais).

A britânica recebeu milhares de críticas, de que estaria mimando os filhos, mas ela se defende ao dizer que só dá presentes nessa época e que, no restante do ano, dá somente o que eles precisam, sem exageros. “Quando aconteceu pela primeira vez (a repercussão negativa) eu me senti mal, mas agora não me importo com o que dizem. Só de ver a felicidade no rosto deles é ótimo”, afirma.

Mas depois que as festas passam, as crianças dizem que mal têm espaço para guardar tantas coisas. Uma das filhas afirma que muitos dos mimos recebidos no ano passado continuam intocados.

Equilíbrio

Não há problema algum em presentear alguém que amamos. Mas mais do que brinquedos ou objetos, precisamos mostrar no dia a dia o quanto apreciamos as pessoas ao nosso redor, dizer que amamos, distribuir elogios e no dia a dia demonstrar cuidado e amor.

Muitos pais pensam que ao dar vários agrados conquistam o amor e o respeito dos filhos, mas a verdade é que o tempo que passam com eles é muito mais precioso do que qualquer presente. Além disso, o exemplo é muito mais importante para formar o caráter e o futuro do que qualquer coisa que ele possa pagar.

Todo os domingos, às 18 horas, acontece no Templo de Salomão a reunião de Transformação Total para Pais e Filhos. Compareça e aprenda como encarar os desafios de criar os filhos; e para os filhos, como lidar com os pais.