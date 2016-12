O seu casamento tem jeito

Home > Vida a Dois

Brigas, traições, indiferença, problemas financeiros, agressões físicas, desrespeito, ciúmes, desinteresse sexual, incompatibilidade de gênios, enfim... são inúmeros os problemas que atingem a vida a dois.

Pessoas que se amam mas vivem como se odiassem uma a outra. Pessoas que um dia fizeram votos de amor e fidelidade e hoje veem o parceiro como um estorvo, um problema do qual desejam se ver livres o quanto antes.

Não são poucos os casais que vivem um inferno dentro de casa e simplesmente não sabem o que fazer. Nem sequer sabem qual é a origem do caos que se instalou em suas vidas. Ora amam, ora odeiam.

Talvez seja o seu caso e tudo o que você pensa é que a única saída é o divórcio. Mas não é.

Veja a história abaixo:

Eles viviam um verdadeiro inferno dentro do casamento, se agrediam mutuamente, a ponto de um tentar matar o outro. Talvez o problema que você está enfrentando no seu casamento nem se compare com o que esse casal viveu. E se para o casamento deles teve uma saída, para o seu também há.

Não se trata de sorte nem de estar com a pessoa certa, mas de fazer a coisa certa. É a maneira com que vocês lidam e reagem ao problema que vai determinar se vocês irão vencê-lo ou se ele irá vencê-los.

Mas como aprender a agir assim?

Na Terapia do Amor, uma palestra cuja finalidade é levar casais e solteiros de todas as idades a serem bem-sucedidos na vida amorosa. Nela, os palestrantes Renato e Cristiane Cardoso aconselham e dão dicas sobre como vencer os problemas inerentes a vida a dois, e como se comportar no relacionamento ou enquanto espera pela pessoa amada.

Participe e alcance o sucesso nessa área da vida que é tão importante. As palestras acontecem todas as quintas-feiras, no Templo de Salomão, bem como em outras localidades. Consulte aqui o endereço da Universal mais próxima de sua casa.