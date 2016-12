Mulher sofria abusos do companheiro, que a proibia até mesmo de tomar banho

Home > Vida a Dois

Mitchell Bain, de 20 anos, mantinha um relacionamento abusivo com Jéssica Gospel. Ele era tão ciumento e controlador que a impedia até de tomar banho, se maquiar e a obrigava a enviar fotos a todo minuto para provar onde estava. O rapaz também escolhia as roupas que a jovem poderia ou não usar.

Diante disso, Jéssica processou Mitchell, que se declarou culpado. "A vítima e o réu formavam um casal e foram morar juntos. Ele a dominou e começou a controlar os seus hábitos. Ele não deixava que ela usasse maquiagem e também não permitia que ela tomasse banho enquanto estivesse sozinha em casa", disse Chris Coughlan, promotor responsável pelo caso, ao jornal Mirror.

Fracasso certo

Apesar de ter demorado um pouco para tomar uma atitude, Jéssica fez o que era correto e se separou do namorado. Mas ainda há muitas pessoas que insistem em um relacionamento mesmo que esteja claro que trará problemas. Movidas pelo sentimento, namoram, noivam e casam com alguém que as fará sofrer. Dessa forma, o fracasso é certo.

“A maioria dos divórcios começa no namoro. A pessoa não viu os sinais, ou viu e ignorou. A excitação do namoro, a perspectiva de finalmente acabar com a solidão, se tornam motivos muito mais fortes do que se preocupar com detalhes sobre o parceiro”, explica o escritor Renato Cardoso no livro “Namoro Blindado”.

Por isso é que o solteiro inteligente investe em aprender mais sobre si e considera os sinais para que esteja seguro ao entrar em uma relação.

Para saber mais, adquira o livro “Namoro Blindado” e aprenda o que é realmente importante em um relacionamento.

Também compareça às palestras da Terapia do Amor, que acontecem às quintas-feiras, em toda a Universal. Veja aqui os endereços mais próximos da sua casa.