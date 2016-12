Governo da Holanda paga jovens para se drogarem

Home > Em Foco

O Governo da Holanda paga jovens para que eles usem drogas. Apesar de a informação parecer estranha, realmente é verdadeira. Acontece que a emissora de televisão oficial do Governo holandês, a BNN, criou e financia um canal no Youtube em que três pessoas usam vários tipos de entorpecentes para relatar as suas experiências.

O canal, batizado como “Drugslab” (“Laboratário de Drogas”, em português), conta com os jovens Rens Polman, Nellie Benner e Bastiaan Rosman como protagonistas. Semanalmente, um deles experimenta um tipo de droga diferente e narra as sensações. Os protagonistas detalham a “forma correta” de aplicar a substância, os perigos que ela pode trazer e as alterações causadas. Enquanto isso, os outros explicam os efeitos de acordo com o que a Ciência diz.

A proposta da BNN e do Governo é fazer com que as pessoas entendam mais sobre cada substância antes de experimentá-la. Até o fechamento desse texto, quase 230 mil pessoas estavam inscritas no canal.

Não é preciso provar para saber que é ruim

Muitas críticas surgiram à Holanda após o lançamento do canal “Drugslab”. Isso porque ver jovens bonitos e saudáveis usando drogas pode influenciar os espectadores a também se drogarem.

Em seu blog pessoal, o escritor Renato Cardoso ressalta que “eu não preciso experimentar algo ou conhecê-lo de primeira mão para formar uma opinião inteligente a respeito. Ninguém precisa”. Aplicando a linha de raciocínio a esse caso, é possível afirmar que as pessoas podem entender que a cocaína, por exemplo, faz mal, mesmo sem consumir a substância.

A própria Bíblia nos ensina a avaliar as coisas e nos afastarmos daquilo que faz mal: “Examinai tudo. Retende o bem. Abstende-vos de toda a aparência do mal.” 1 Tessalonicenses 5.21,22

“Temos o dever de julgar tudo. Esse julgar aqui significa pesar, avaliar, examinar, discernir e chegar a uma conclusão do que aquilo realmente é. E então decidir o que fazer com aquilo”, explica Renato.

Rens, Nellie e Bastiaan estão colocando em risco a própria vida para mostrar às pessoas algo que elas já sabem: as drogas fazem mal.

Se você tem alguma dúvida sobre o poder destrutivo que as drogas têm e sobre como acabar realmente com o problema, clique aqui e conheça o Tratamento Para a Cura dos Vícios, projeto da Universal que auxilia na reabilitação de dependentes químicos.