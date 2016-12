Pai que esqueceu filho no carro é condenado a prisão perpétua nos Estados Unidos

Home > Reflexão

Infelizmente temos ouvido casos de pais que esquecem os filhos pequenos dentro do carro, o que acaba acarretando a morte deles.

No início deste ano, em Cuiabá, capital do Mato Grosso, o delegado Geraldo Gezoni Filho, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), esqueceu o filho, de 2 anos, no carro. Ele deveria ter levado a criança para a escolinha, mas no meio do trajeto foi atender a um chamado e acabou se esquecendo do filho. Quando se deu conta, já era tarde demais, a criança havia morrido por asfixia.

Em 2014, duas meninas também morreram pelo mesmo motivo. Uma de 2 anos, na cidade de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, e outra de 1 ano e 11 meses, em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Lamentavelmente, a falha de memória desses pais, provocada pelo estresse e pela correria do dia a dia – a que qualquer ser humano está sujeito –, os transformou, involuntariamente, em algozes dos próprios filhos, gerando um terrível drama familiar.

Mas fatalidade não foi o que aconteceu na Georgia, Estados Unidos, ao menos de acordo com a Justiça.

Ele queria fugir das responsabilidades de pai

Justin Ross Harris, um norte-americano de 35 anos, também esqueceu o filho, de 1 ano e 10 meses, dentro do carro. Ele deveria ter levado a criança para a creche, mas, em vez disso, foi direto para o trabalho. A criança ficou por 7 horas presa no automóvel e acabou morrendo devido ao calor intenso no interior do veículo.

Aparentemente tudo igual aos casos anteriores, certo?

Seria se as investigações não tivessem revelado que, no caso de Harris, esse “esquecimento” foi intencional. Sim, ele queria realmente se livrar da criança.

Harris foi a julgamento no último dia 5 de dezembro e foi condenado a prisão perpétua. As evidências levaram o júri a concluir que ele arquitetou o “esquecimento” porque queria fugir das responsabilidades de pai.

As investigações ainda revelaram que o pai havia apertado demasiadamente o cinto da cadeirinha, para que a criança não conseguisse se soltar.

Fim dos Tempos

É assustador constatar que um pai é capaz de cometer tamanha atrocidade contra o próprio filho, não é mesmo?

Contudo, esses e outros acontecimentos só confirmam o que a Bíblia diz sobre os sinais do Fim dos Tempos, quando o desamor, as guerras, o ódio, a indiferença e a crueldade humana se acentuariam:

“E ouvireis de guerras e de rumores de guerras; olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos, em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão; e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará.” Mateus 24.3-12

Tudo isso precede a volta do Senhor Jesus.