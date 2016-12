Homens e mulheres são batizados nos presídios

Home > Folha Universal

Durante o mês de novembro, o bispo Afonso Silva, responsável pelo trabalho do grupo Universal nos Presídios (UNP) em todo o Brasil, organizou um megabatismo nas unidades prisionais do País, com a ajuda dos pastores e obreiros do UNP. A ação foi bem-sucedida e 2.440 homens e mulheres privados de liberdade foram batizados.

O número chama a atenção, pois ultrapassa o número total da população carcerária do maior presídio feminino da América Latina, a Penitenciária Feminina de Sant’Ana, em São Paulo, que possui atualmente 2.141 internas. O dado é da Secretaria de Administração Penitenciária (SAP-SP).

O resultado dessa ação não aconteceu do dia para a noite. Durante várias semanas, o grupo entrou nos presídios para levar a Palavra de Deus e falar sobre arrependimento. Para o bispo Afonso, os batismos foram muito importantes. “Nós, bispos, pastores e obreiros do UNP fomos a todos os presídios do Brasil obedecendo à ordem do Senhor Jesus, pregando o Evangelho e batizando os arrependidos, os sinceros e aqueles que deram credibilidade à Palavra. Quando uma pessoa é mergulhada, é submergida nas águas, os erros e crimes que ela cometeu ficam sepultados por conta do arrependimento. O batismo nas águas é a oportunidade de um recomeço”, disse.

Voluntários

Deuzirene Oliveira Rocha Silva, vendedora, de 42 anos, mora em São Luís, no Maranhão, e trabalha como voluntária há oito anos no grupo. Ela auxilia o pastor Venino e sua esposa, Dona Estela, com o trabalho na cidade.

“Para mim é muito gratificante fazer parte do grupo. Acompanho o pastor Venino nos batismos e sei o quanto é importante o batismo dentro dos presídios. Na maioria das vezes, encontramos diversos obstáculos, mas isso não nos impede de ganhar essas almas. Eu fico muito feliz quando eles tomam a atitude de mudar de vida”, afirma Deuzirene.

Para ela, participar do grupo é um grande privilégio. “É maravilhoso poder fazer parte do UNP aqui no Maranhão. Aproveito a oportunidade para convidar todos os obreiros e evangelistas da Universal a conhecer de perto o trabalho realizado pelo UNP. Garanto que vocês nunca viram trabalho igual”, completa.