Em momentos de descontrole emocional, não dê poder à ira

Home > Reflexão

Um estudo realizado pela Universidade Normal de Pequim, capital da China, com 73 estudantes universitários – todos do sexo masculino –, revelou que uma noite de sono pode reforçar as lembranças negativas armazenadas no cérebro antes de dormir.

Para a realização da pesquisa, foram entregues fotos com associações negativas aos participantes antes de dormirem. De acordo com o relato deles, foi difícil esquecer aquelas lembranças mesmo após o sono. Com isso, concluiu-se que as imagens negativas estavam sendo armazenadas em uma parte do cérebro com conexões a longo prazo, impedindo que eles se esquecessem das imagens negativas.

Segundo Yunzhe Liu, coautor do estudo, há mérito no conselho que diz “não vá para a cama com raiva”. Segundo ele, a sugestão é resolver uma briga ou um problema antes de dormir.

A Bíblia já diz:

“Irai-vos, e não pequeis; não se ponha o sol sobre a vossa ira.” Efésios 4.26

Muito antes do estudo na China, as Escrituras já nos ensinavam que não devemos nos deitar irados, incomodados com alguma coisa, com um problema que já poderíamos ter resolvido.

“Você tem que decidir ‘antes de o sol se pôr’, quer dizer, antes de terminar o dia, com toda firmeza e determinação, que você vai lançar aquilo para bem longe de você”, afirma o bispo Renato Cardoso em seu blog.

Assim, decida agora mesmo, aí onde você está, resolver os seus problemas, antes que o sol se ponha novamente.

Não tem forças para isso? Precisa de ajuda? Então participe hoje mesmo de uma reunião na Universal mais perto da sua casa e aprenda a lidar com os seus problemas. Se preferir, converse agora mesmo com um Pastor Online e receba uma orientação espiritual.