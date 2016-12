Cuidado com a boca

Home > Reflexão

“Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e, assim, transmita graça aos que ouvem. ” Efésios 4.29

O versículo de hoje é muito usado para alertar os cristãos a não falarem palavrão. No entanto, “palavra torpe” é muito mais do que palavrão ou palavras de baixo calão. Palavra torpe é toda palavra que não é boa para edificação. Pala­vras de dúvida, palavras negativas, palavras maliciosas, palavras depreciativas.

Fale coisas boas, palavras que edificam, palavras de fé, conforme a ne­cessidade – seus lábios não precisam se mover o tempo todo. Melhor falar palavras úteis do que falar palavra torpe. Mas é melhor não falar nada do que falar abobrinha.

Que tal a partir de hoje limitar as palavras que saem de sua boca (ou de seu teclado, no caso das coisas que escrever na internet ou no celular) apenas àquilo que é positivo e capaz de edificar e transmitir graça aos que ouvem? Nada de transmitir desgraça. Esqueça as reclamações, as murmu­rações, as fofocas e as palavras negativas e de desânimo. Monitore suas pa­lavras e seus pensamentos. Mantenha a mente fixa na Palavra de Deus.

“Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. ” (Filipenses 4.8)

Monitore seus pensamentos e limite suas palavras ao que for útil.

Se você que aprender mais sobre esse tema, participe da Noite da Salvação, que acontece todas as quartas na Universal. Clique aqui para localizar o endereço de uma Igreja mais perto de você.

(*) Fonte: livro “O Pão Nosso para 365 dias”, do bispo Edir Macedo