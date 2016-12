Abuso sexual infantil no futebol inglês

Home > Folha Universal

Desde novembro, o futebol inglês vive um de seus piores momentos por causa de escândalos de abuso sexual infantil envolvendo vários clubes. Tudo começou quando o ex-jogador de futebol Andy Woodward revelou em entrevista ao jornal The Guardian que sofreu abuso sexual no início da carreira, quando atuava no Crewe Alexandra. O acusado é o técnico Barry Bennell.

Woodward contou que sofreu violência sexual cometida por Bennell durante quatro anos consecutivos. O ex-jogador chegou ao clube com 11 anos, por indicação do ex-técnico. Ele explicou que a sequência de abusos foi um “fardo horrível ” em sua vida. Ele decidiu abrir mão do direito de anonimato por acreditar que existem outras vítimas de Bennell. Woodward, hoje com 43 anos, relatou que teve de lidar com a depressão, os pensamentos suicidas, a ansiedade e os ataques de pânico.

Mais casos

Dias depois, o ex-jogador Steve Walters, de 44 anos, revelou ter sido vítima de Bennell. Em 1998, Walters se tornou o jogador mais novo a atuar no Crewe Alexandra. O Chelsea também está envolvido em denúncias. Uma reportagem do jornal The Telegraph indicou que o clube fez pagamentos secretos a um jogador que acusou Eddie Heath, um dos olheiros do Chelsea na década de 1970, de tê-lo violentado.

Outro time citado em denúncias é o Newscastle United, indica o The Guardian. O ex-jogador David Eatock entrou em contato com a polícia para denunciar o ex-treinador do clube George Ormond. Paul Stewart, ex-jogador do Tottenham, Manchester City e Liverpool, afirmou ao jornal Mirror que outro treinador abusou dele durante quatro anos e ameaçou matar sua família se ele o denunciasse. Segundo reportagem publicada pela revista Exame no início de dezembro, 350 pessoas já haviam se apresentado à polícia britânica como vítimas de abuso sexual infantil relacionado a times de futebol do Reino Unido.

Crime sem fronteiras

Os casos de abuso sexual de crianças não se restringem ao ambiente esportivo nem ao Reino Unido. No Brasil, mais de 80 mil denúncias foram registradas em 2015, segundo dados do governo federal. São quase 50 denúncias por dia registradas pelo Disque 100.

O abuso sexual infantil acontece quando o corpo de uma criança ou adolescente é usado para satisfação sexual de adulto, com ou sem uso de violência física. Desnudar, acariciar partes íntimas ou levar a criança para assistir ou participar de práticas sexuais são características desse tipo de crime. Para combatê-lo, é importante que adultos ouçam e observem as crianças e adolescentes. Para denunciar, ligue gratuitamente para o Disque 100 ou procure o Conselho Tutelar ou uma delegacia especializada na sua cidade.