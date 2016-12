A cor dourada no Templo

Home > Folha Universal

Uma determinada cor está presente no Templo de Salomão por todos os lados e não é por acaso ou somente para proporcionar um efeito decorativo. Os objetos não são feitos ou cobertos com ouro, mas com modernos materiais que simulam a cor desse metal. O dourado está presente, por exemplo, no teto e no Altar do Santuário, na cúpula do Memorial, nos corrimãos internos e externos, nas vestes do sumo sacerdote, nas menorás (os candelabros de sete chamas que simbolizam a presença de Deus) e em vários objetos, inclusive nas reproduções fiéis de artefatos sagrados citados na Palavra Sagrada – inclusive no já citado Memorial e na réplica do Tabernáculo.

Mas qual o motivo de essa bela cor, que lembra um dos metais mais preciosos do mundo, estar na Casa de Deus?

Centenas de vezes vemos o ouro citado na Bíblia de forma literal ou figurativa. Seu uso era muito comum entre os hebreus, tanto por seu valor monetário quanto pelo significado espiritual (estar ligado a Deus).

Nobre e durável

Como é um metal muito valioso, os artefatos do Tabernáculo e do Templo de Salomão originais eram feitos de ouro ou pelo menos revestidos com ele. A Arca da Aliança, por exemplo, era de madeira, mas com uma generosa camada do metal amarelo cobrindo-a.

Um dos objetivos era de que tudo o que fosse feito para Deus deveria ser do melhor material possível. Além disso, o ouro simbolizava Deus por ser durável e imutável – é muito resistente a substâncias que normalmente causam danos a outros elementos metálicos. Resistente à água e ao oxigênio, por exemplo, não se enferruja. Atualmente, vemos objetos de ouro que, mesmo após milênios ou séculos mergulhados na água do mar em embarcações naufragadas, ainda apresentam sua forma e seu brilho por baixo das impurezas que se acumularam sobre eles com o tempo.

Sim, como o ouro praticamente não muda com o tempo, isso é usado para simbolizar o caráter imutável de Deus.

Pureza sob o fogo

Outra simbologia importante é o modo de purificar o ouro. Esse elemento muitas vezes é encontrado misturado a outros minerais. Para separá-lo do resto, ele é submetido ao fogo. Derretido, é tirado do meio das “sujeiras” (pedras, terra e outros metais). Refina-se o quanto for necessário, podendo chegar a 99,9% de pureza. Do mesmo modo, o ser humano temente a Deus muitas vezes é “purificado” pelo “fogo”, passando por provações que o tornam mais resistente e mais ligado a Deus.

Versatilidade

Mais um fator deu popularidade ao uso do ouro: a praticidade de se fabricar objetos com ele. Por ser um metal considerado“macio”, pode ser moldado ou podem ser feitas com ele películas bastante finas, porém bem resistentes – a chamada folheação, que garante durabilidade aos objetos que recebem uma camada dourada.

Já reparou que os visores externos dos trajes espaciais dos astronautas, quando eles fazem algum trabalho fora de seus veículos, são dourados? É porque eles recebem uma camada de ouro para que reflitam os raios solares e protejam a visão dos usuários, pois, no espaço, não há a proteção das camadas atmosféricas terrestres, que preservam nossos olhos. A película do metal é tão fina que permite enxergar através dela, mas, ainda assim, protege – tecnologia depois utilizada nos óculos de sol espelhados que usamos aqui na Terra mesmo, com ouro e outros metais menos caros, mas também eficientes.

Algumas peças das naves espaciais e satélites também recebem camadas de ouro, só que mais espessas, para que não se queimem com facilidade por causa do sol forte. Até no agressivo espaço exterior o metal precioso mostrado na Bíblia pouco ou nada sofre de danos.

Quanto mais submetido ao fogo, mais puro o ouro. Quanto mais se submete a Deus – que nunca muda –, mais forte é o ser humano.

Veja as novas instruções para participação nas reuniões do Templo de Salomão clicando aqui. Para obter outras informações, você também pode entrar em contato com a Central de Informações do Templo de Salomão: (11) 3573-3535 ou info@otemplodesalomao.com.