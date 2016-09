Jovem diabética morre porque só pensava em emagrecer

Home > Reflexão

Cerca de um terço das mulheres sofre com a Diabetes tipo 1, doença que faz com que o pâncreas produza pouca ou nenhuma insulina. Entre os sintomas mais frequentes está o aumento da vontade de comer. Por isso, para fugir do suposto aumento de peso, muitas mulheres cometem atitudes extremas para emagrecer, como induzir o próprio vômito. Afinal, a sociedade – infelizmente - impõe, por meio de propagandas, por exemplo, que a beleza é feita por pessoas magras.

A jovem britânica Lisa Day era uma dessas pessoas que queriam seguir o “padrão de beleza”, mas ela ultrapassou os limites. Diagnosticada com a diabetes tipo 1, em setembro de 2001, quando tinha apenas 14 anos de idade, Lisa precisava manter a rotina diária da insulina e ter uma alimentação balanceada. Mas, não conseguiu por só querer emagrecer.

Em setembro de 2015, Lisa morreu após sofrer anos com a doença. Em seu diário, encontrado há pouco tempo, ela descrevia suas angústias, medos e desejos, como o de usar um vestido vermelho que já não servia havia muito tempo. Ela preocupava-se mais em emagrecer do que manter regular o uso de medicamento. Com isso, desenvolveu um problema estomacal e, quando comia, seu estômago não processava mais os alimentos.

O perigo dos pensamentos compulsivos

A colunista Nubia Siqueira explica, no blog da escritora e apresentadora do Programa The Love School – A Escola do Amor, Cristiane Cardoso, que infelizmente, em nome da beleza a qualquer custo, muitas mulheres ignoram o perigo, o bom senso e as recomendações ao arriscarem suas vidas.

Ela ainda é enfática e faz um alerta: “Talvez você seja uma mulher que, ao se olhar no espelho, só vê defeitos. Quem sabe se você já até pegou a fita métrica para ver se pelo menos chega perto daquelas medidas das lindas mulheres das revistas? Essas mulheres não vivem uma vida normal, pois ficam o dia inteiro na academia, no salão, nos tratamentos estéticos e nos dermatologistas, portanto, não lavam roupas, cozinham, estudam, levam filhos na escola, enfrentam filas no supermercado, bancos etc.”

Quando uma pessoa conhece a Deus, tudo ao seu redor é visto de uma maneira diferente. Os olhos humanos param de se fazer presentes e dão visão aos olhos espirituais, que fortalecem a fé e servem de alimento para o espírito. A beleza que realmente importa é a essência, o caráter, se a pessoa faz o bem para o seu próximo.

Segundo Núbia, a transformação deve acontecer naquilo que realmente promove mudanças verdadeiras e duradouras em sua vida, pois o físico está em mudança constantemente, ao contrário do espírito fortalecido. Por isso, seja sábia. “Se comparar com outras mulheres não é enxergar o seu próprio valor”, finaliza.

