Força Jovem do Rio de Janeiro realiza Jogos FJU 2016

Home > Notícias da Universal

Entre os meses de agosto e setembro, o Brasil recebeu os Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2016, realizados no Rio de Janeiro, e os nossos atletas surpreenderam e nos trouxeram muita alegria em diversas categorias. Dentro desse espírito esportivo, a Força Jovem Universal (FJU) entrou no ritmo olímpico e criou, também no Rio de Janeiro, os “Jogos FJU 2016”, que tiveram início no dia 7 de setembro e se encerram em 12 de outubro.

São mais de 500 jovens disputando em modalidades como basquete, vôlei, handebol, natação, atletismo e futsal. “O objetivo é proporcionar a todos os jovens a oportunidade de desenvolver os seus talentos na modalidade que gostam; mostrar a eles que podem lutar para conquistar o seu espaço e até ser um profissional de sucesso”, explica Fernando Oliveira, voluntário do FJU que ajudou na organização do evento.

A estrutura também é um diferencial: as competições acontecem na Vila Olímpica de Honório Gurgel, na zona norte da capital fluminense. “Os atletas dizem que nunca participaram de um evento com essa estrutura. Estão se sentindo muito valorizados, e a reação dos espectadores também é muito positiva. Dizem que nunca viram tantas modalidades no FJU. Isso tudo foi resultado de trabalho em equipe”, relata Fernando.

Confira no vídeo abaixo os melhores momentos das competições:

Transformação por meio do esporte

Não é de hoje que as ações esportivas do FJU ajudam a resgatar vidas da criminalidade e das drogas. Nivaldo Dias Paixão, de 27 anos, é jogador de futebol e teve ajuda para largar os vícios quando conheceu o grupo. “Usava drogas, me envolvi rapidamente com o tráfico, roubo e cantava funk nas comunidades. Com os amigos mostrava ser feliz, mas era só aparência, pois por dentro eu estava completamente vazio”, lembra ele.

Por conta disso, Paixão acabou contraindo vários problemas, principalmente espirituais. “Para manter a aparência e o status eu convivia com traficantes e usava muita droga – cheguei a usar 3 dias seguidos. Fiquei mais de 5 anos nessa vida.”

Mas, ao conhecer o trabalho do FJU, ele viu uma oportunidade para se levantar e construir um novo futuro. E o trabalho com os esportes foi um estímulo para investir no seu talento com o futebol. “Com a minha entrega, Deus começou a me abençoar e realizou o meu sonho, que era voltar a jogar. Já participei do Campeonato Carioca, Campeonato Paulista e já fui para outros países. O que era impossível, se tornou real. Mas a minha maior conquista é a da Salvação da minha alma”, comemora.

Conheça mais sobre o trabalho da Força Jovem Universal clicando aqui.