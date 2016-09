Faça o diabo lhe respeitar

Home > Mundo Cristão

Quando muitos pensam sobre o diabo, a ideia que lhes vem à mente é de uma criaturinha vermelha, com chifres, tridente na mão e capa vermelha, que surge normalmente sobre um dos ombros das pessoas, sugerindo que façam coisas erradas.

Mas não é só isso que ele é capaz de fazer:

“O ladrão não vem senão a roubar, a matar, e a destruir”, diz a Bíblia em João 10.10.

Não por acaso Deus nos ensina que usemos armas espirituais contra os ataques do diabo, constantemente, dia após dia. Da hora em que acordamos até o momento em que voltamos a dormir seremos bombardeados.

E para fazer bom uso dessas armas espirituais, disponibilizadas pelo próprio Deus, antes de tudo é preciso desenvolver olhos espirituais, a fim de discernir como o mal está agindo ao seu redor.

Os níveis dos ataques diabólicos

O bispo David Higginbotham esclarece que ataques demoníacos vêm em vários níveis e que é preciso enxergar o que está por trás de cada tentação. "Por trás dessas tentações para fazer o que é errado estão as sugestões emocionais mais sutis do diabo para evitar fazer o que é correto - esquecer sobre o poder de Deus e reagir aos problemas com a nossa própria força", explica. Muitas vezes até nos fazendo pensar que esses pensamentos e desejos são nossos e, com isso, o que o mal espera é que evitemos tomar atitudes espirituais para combatê-lo. E quando não reagimos, só abrimos mais espaços para a sua atuação em nossas vidas.

Veja abaixo a explicação do bispo sobre os 2 tipos de ataques que o mal usa e como eles estão interligados e nos confrontam quase que simultaneamente:

- Ataques externos:

São aqueles que vêm de fora: acidentes, terríveis acontecimentos na família, um diagnóstico ruim, fracassos, intrigas, rejeição e perdas de empregos, propriedades ou relacionamentos.

- Ataques internos:

Nesse instante o medo e a raiva invadem o nosso coração, porque a dor da injustiça vai estimular uma reação da nossa parte – diga-se de passagem, uma reação errada –, tentando nos defender ao culpar os outros, desejando vingança, cedendo à depressão, se vitimizando e, o pior, culpando a Deus.

“O diabo está logo ali, ardilosamente acrescentando um outro ataque, mas, desta vez, de dentro. Ele não está satisfeito em somente nos abater com um problema, ele também quer manipular os nossos egos, para nos rebelarmos contra Deus, bem quando mais precisamos dEle”, explica o bispo.

O bispo destaca que, ao reagirmos assim, estamos dando permissão para o diabo prolongar o problema e a dor em nossas vidas, e ele fará isso com muita satisfação, pois não respeita uma fé débil e fraca.

Impondo respeito

Enxergar esses ataques sutis – de tentações internas a dúvidas – é o início para desenvolver novos hábitos de combate ao mal e, a partir daí, agir de maneira que faça o diabo temer e se curvar à nossa autoridade, concedida pelo próprio Senhor Jesus:

“Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum.” Lucas 10.19

“Jesus confrontava, repreendia e expulsava o problema e os demônios por trás dele com total confiança em Sua autoridade, e quando os demônios obedeciam, levavam os problemas com eles ao saírem. Em seu ódio, eles respeitavam a Sua autoridade – a mesma autoridade que Ele deu a todos nós também”, ressalta o bispo David, lembrando que ao mesmo tempo em que travava batalhas externas contra o diabo, tinha a Suas lutas internas também e sempre as vencia.

O segredo estava na comunhão constante do Senhor Jesus com o Pai, que fazia com que os Seus pensamentos e desejos se alinhassem com os de Deus. “ Nós temos que seguir o Seu exemplo e reagir com confiança e força, e famintos de estar na presença de Deus. Nós temos a autoridade do Rei dos reis para amarrá-lo (o diabo) e frustrar os seus planos”, concluiu.

E não tem melhor maneira de fortalecer o seu relacionamento com Deus diariamente do que pela leitura e prática da Sua Palavra. Absorver os pensamentos de Deus contidos na Bíblia nos dá a estrutura espiritual de que tanto precisamos para reagir aos ataques do diabo e nos mantermos firmes na fé até o fim.

Participe também, todas as quartas-feiras e aos domingos, das reuniões especiais da Universal que têm como objetivo nos ensinar mais de Deus, buscando a Sua Santa presença. Elas acontecem em uma Universal mais próxima. Organize-se para fazer desses dias uma prioridade em sua agenda. A sua fé e a sua vida agradecem.