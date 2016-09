Os Dez Mandamentos  O filme é líder de audiência na TV Paga do Brasil

Home > Em Foco

Quando a pré-venda de “Os Dez Mandamentos – O filme” ocorreu, no início deste ano, foram disponibilizados mais de 1,5 milhão de ingressos nos cinemas por todo o País. Uma matéria do “Domingo Espetacular”, da Rede Record, que foi ao ar na época, mostrava filas quilométricas de pessoas que aguardavam ansiosamente para adquirir as entradas.

Com grande recorde de público, a superprodução se tornou a maior de todos os tempos em bilheteria nacional, com mais de 11,2 milhões de ingressos vendidos, superando até mesmo o sucesso de “Tropa de Elite 2” (2010), que liderava o ranking até então – embora tenha havido muitas críticas tentando diminuir os méritos da superprodução.

Contudo, as conquistas do filme não pararam por aí. Segundo a coluna “Outro Canal”, do jornal Folha de S. Paulo, o sucesso levou o canal Megapix – disponível na TV Paga (televisão por assinatura) – ao primeiro lugar em audiência no horário nobre na primeira exibição do longa-metragem na televisão.

“Os Dez Mandamentos - O filme”, com esse novo recorde, se tornou o filme nacional mais visto na história do Megapix e foi o mais assistido do ano na TV Paga – se você não tem como assistir ao filme pela TV Paga, pode adquiri-lo em DVD pelo Arca Center.

Novela faz sucesso na Argentina

Antes de estrear nos cinemas brasileiros, “Os Dez Mandamentos” teve um estrondoso sucesso na tevê, em novela exibida pela Rede Record. Após o grande destaque, o folhetim estreou em outros países, e se tornou destaque absoluto na Argentina, onde está sendo exibida a primeira fase da trama.

O sucesso foi tão grande que o canal Telefe – que transmite a programação da Rede Record no país – decidiu exibir os capítulos da novela três vezes ao dia. E em cada um desses horários, a trama lidera a audiência de público.

