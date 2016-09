O homem determinado alcança a vitória

Home > Reflexão

“Disse este: Deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: Não te deixarei ir se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois: Como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então, disse: Já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. ” Gênesis 32.26-28

Como Jacó, ao lutar com Deus até ser a própria bênção. Como Eliseu, ao perseguir Elias até conseguir receber o Espírito do profeta (2 Reis 2.1-14). Como Rute, ao se determinar a não abandonar Noemi (Rute 1.16,17). Nada afasta o definido de sua determinação. Determinação de crer na promessa. Determinação de ver o impossível.

O impossível só é visto na vida daquele que não desiste. Na vida daquele que é obstinado naquilo que crê. Ainda que haja luta; ainda que ouça um “não”; ainda que seja desprezado; ainda que pareça não ter saída; ainda que não tenha para onde fugir. O definido não desiste do seu objetivo, pois sabe que o que busca é de acordo com a vontade de Deus. Ele tem certeza.

Se você é definido, não se deixa levar pelo medo. Não deixa a oportu­nidade passar sem que seja abençoado. Luta, até o último instante, para mudar a sua história. Luta, porque sabe que Deus está com você e que Ele mesmo prometeu. Luta, pois confia nAquele que fez a promessa. Sabe da fidelidade dEle, por essa razão, permanece fiel.

O definido é fiel. Não toca naquilo que pertence a Deus. Não aceita não ter nada a oferecer. O definido não foge da guerra. O definido não se acomoda, não busca facilidade. Deus nunca disse que seria fácil, mas Ele disse que estaria conosco. O definido crê nisso e, por esta certeza, avança.

(*) Fonte: livro “O Pão Nosso para 365 dias”, do bispo Edir Macedo