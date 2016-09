Nova Universal em Mar del Plata, na Argentina

Home > Internacional

A Universal está presente na Argentina desde 1989, quando foi inaugurado o primeiro templo no país, na cidade de Córdoba. Atualmente, são 265 igrejas em terras portenhas. Mar de Plata, localizada no litoral da capital, Buenos Aires, recebeu, no último dia 5 de setembro, a segunda catedral da cidade.

A igreja tem capacidade para 650 pessoas sentadas e dispõe de auditório, três salas para os trabalhos da Escola Bíblica Infantojuvenil (EBI), banheiro para portadores de necessidades especiais e cozinha.

O bispo Djalma Bezerra, responsável pelo trabalho da Universal no país, realizou a reunião de inauguração, que concentrou mais de mil pessoas no local. “Tivemos a oportunidade de inaugurar, há 20 anos, a primeira igreja em Mar del Plata. Por isso, agora, a felicidade da segunda inauguração estava visível nas pessoas que compareceram”, disse.

“Um dia inesquecível”

Durante a reunião, o bispo passou aos presentes a mensagem de que Deus quer o melhor para os filhos que confiam e creem nEle. “Temos testemunhos maravilhosos de pessoas que foram curadas, libertas das drogas e prosperam em vários setores da vida. O Espírito Santo só é entregue a quem se entregou à Palavra de Deus, que vive no sacrifício da obediência.”

O empresário Javier Suaréz, de 56 anos, participou acompanhado da esposa, e conta que ficou maravilhado com a inauguração: “Foi uma experiência maravilhosa, deu para sentir o poder de Deus. O que me chamou mais atenção foi a quantidade de pessoas que também estiveram aqui. Um dia inesquecível para todos nós.”

Para o dentista Enrique Catapano, de 48 anos, essa foi uma oportunidade de começar uma nova etapa na vida: “A reunião de inauguração foi uma grande bênção. Também por ter vindo o bispo Djalma à nossa cidade. A Palavra foi muito forte e nos ensinou a ter uma nova vida, o começo de uma nova etapa.”

A evangelista Anahí Romero também considerou esse um grande dia para a cidade de Mar del Plata: “Foi uma bênção a reunião de inauguração com a presença do bispo Djalma. Um dia inesquecível e de muitos milagres. Estou muito contente com a nossa igreja nova, para a honra de nosso Senhor Jesus.”

Você gostaria de saber mais sobre o trabalho que a Universal realiza na Argentina e em outros países? Clique aqui e leia outras reportagens.