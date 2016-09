Godllywood School está com inscrições abertas

Home > Notícias da Universal

Já estão abertas as inscrições para a primeira e segunda fase da Godllywood School, e os pais ou responsáveis que estiverem interessados em matricular a filha devem se dirigir à Escola Bíblica infantil (EBI) do Templo de Salomão, no primeiro andar, de segunda a sexta-feira, a partir das 19 horas, ou aos domingos, após o término das reuniões.

A proposta da Godllywood School é resgatar valores esquecidos, princípios, feminilidade, mas, acima de tudo, estabelecer uma base moral e espiritual para as alunas, além de ajudar os pais a investirem no futuro de suas filhas.

Somente estarão aptas a participar da segunda fase as meninas que já tiverem cursado a primeira.

As aulas terão início na primeira semana de outubro e há um número limitado de vagas, em horários distintos. Veja a seguir:

Fase 1

Para meninas que nunca fizeram o curso:

De 6 a 10 anos: quintas-feiras, das 19h30 às 21h30. Início dia 6 de outubro; domingos, das 10h às 12h. Início dia 9 de outubro.

De 11 a 14 anos: quartas-feiras, das 19h30 às 21h30. Início dia 5 de outubro; domingos, das 18h às 20 horas. Início dia 9 de outubro.

Fase 2

Para meninas que já fizeram a fase 1:

De 6 a 10 anos: domingos, das 14h30 às 16h30. Início dia 9 de outubro.

De 11 a 15 anos: sextas-feiras, das 19h30 às 21h30. Início dia 7 de outubro.

Assista ao vídeo abaixo e conheça um pouco do que é a Godllywood School:

No dia da inscrição é necessário levar o RG do responsável e da criança (se possuir). As vagas são limitadas e preenchidas por ordem de inscrições.

Para custeio do material didático, a aluna contribuirá com uma doação de 200 reais, que pode ser parcelada em duas vezes.

Para mais informações, entre em contato com a escola no telefone (11) 3573-3535, pelo e-mail school@godllywood.com ou pelo site oficial da escola, em http://www.godllywood.com/school/.

Para outros detalhes, fotos e depoimentos, curta a página oficial do grupo no Facebook, em https://www.facebook.com/godllywoodschool/.