Agosto de 2016 foi o mês mais quente em 136 anos

A National Aeronautics and Space Administration (NASA, da sigla em inglês) informou que o mês passado foi o mais quente, em nível global, em 136 anos.

Desde que os registros instrumentais de temperatura foram iniciados no mundo todo, por volta de 1880, julho e agosto deste ano registraram as maiores temperaturas.

Faz 11 meses que a temperatura global registra altas históricas.

Aquecimento global

No primeiro semestre deste ano, pesquisadores da NASA haviam descoberto que um lago no Irã está secando por causa do calor. O fenômeno ainda fez com que a água desencadeasse um processo que a tornou vermelha como sangue.

Outro relatório sobre clima, publicado pela National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA, na sigla em inglês), também reafirma o aumento de temperaturas já destacado pela NASA.

A taça sobre o Sol

Na Bíblia, encontramos uma passagem que faz uma referência ao aumento de temperatura na Terra: "E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas; e não se arrependeram para lhe darem glória." Apocalipse 16.8,9

O trecho narrado acima ocorre após o arrebatamento – momento em que o Senhor Jesus virá para salvar os escolhidos. Vemos que o sol ficou tão quente que gerou feridas na pele das pessoas – as que não foram salvas. Elas gritavam de dor e mesmo assim não reconheciam a autoridade de Deus, falavam mal do nome dEle.

Esse terror marca o fim deste mundo, como relata o livro de Apocalipse, na Bíblia. Será um período de trevas, dores e sofrimento para os que ficarem – você pode conferir mais sobre esse assunto por meio dos estudos bíblicos do Fim dos Tempos no Portal Universal.org. Clique aqui.

Por isso, não perca tempo, busque a sua Salvação enquanto há tempo. Participe de um encontro em uma Universal mais próxima de sua casa. Veja o endereço.