Universal inaugura nova catedral no México

Mais de 2 mil pessoas estiveram presentes na reunião de inauguração da nova catedral da Universal no México, em Ecatepec, munícipio vizinho à capital do país, Cidade do México.

Famílias inteiras chegaram cedo para prestigiar a consagração do novo templo, que aconteceu no último dia 28 de agosto e foi realizada pelo bispo Paulo Roberto Guimarães, responsável pela evangelização no país.

O trabalho da Universal no município começou há aproximadamente 16 anos. No início havia muitas limitações, a começar pelo local em que as reuniões eram realizadas, que era muito pequeno – não tinha mais de 3 metros de extensão. Cerca de 180 pessoas participavam das reuniões, que eram realizadas aos domingos, e em pouco tempo o espaço se tornou insuficiente.

A obreira voluntária Evelyn González Hernández lembra bem dessa época: “A igreja estava cheia e o salão era muito pequeno. Não havia conforto para os que frequentavam e desejávamos um lugar melhor, que colocasse em destaque o nome do nosso Deus.”

Hoje a catedral de Ecapetec é uma realidade, e Evelyn se comove ao falar sobre a inauguração do novo templo, que abriga confortavelmente 1,4 mil pessoas: “Me sinto comovida e muito feliz ao ver o que um dia foi um sonho e hoje é uma realidade. Ecatepec já tem um lugar para honrar a Deus, e é esse o lugar”, comemora.

“Não importa quem você é, nem o seu passado, nem a gravidade dos seus problemas. Se você crê, esse lugar que viu a sua dor também será testemunha da sua felicidade”, determinou o bispo Paulo Roberto durante a reunião inaugural.

Determinado a se suicidar

Foi assim com Jesus Henrique Sarmiento (foto abaixo). Quando ele chegou à Universal em Ecatepec estava determinado a pôr um fim na própria vida. Portador do vírus da aids, Jesus viu o pai e a mãe serem tragados lentamente pela doença, e não aceitava ter o mesmo fim, por isso, acreditava que a única solução era o suicídio.

“Eu tinha medo de morrer lentamente, por isso busquei maneiras de apressar o meu fim e duas vezes tentei me suicidar. Mesmo tão jovem me tornei alcoólatra e viciado em drogas. Durante vários meses vivi nas ruas. Minha tia, uma mulher com muita fé em Deus, me encontrou jogado em um banco e não teve medo de lutar para me resgatar. Ela me mostrou que não tinha por que eu morrer assim. Me trouxe à Igreja Universal em Ecatepec”, recorda o rapaz.

Ao ouvir, semana após semana, testemunhos de pessoas que tiveram a vida transformada por meio da fé, Jesus decidiu crer, e não demorou muito para constatar o milagre: estava curado. “Deixei as drogas, o álcool e me entreguei ao Senhor Jesus. Primeiro aconteceu a minha transformação interior, logo, a exterior. Não morri derrotado pela doença”, testemunha.

O bispo alertou que o propósito do diabo é destruir a vida das pessoas, por isso ele trata de enganá-las, para que não tomem as decisões certas. Ele também orientou quanto à importância de termos uma fé prática, e não religiosa. Ou seja, obedecer a Palavra de Deus, em vez de se apegar a rituais ou tradições religiosas.

(*) Com informações da Universal do México

