O Senhor é quem dá a vitória

Home > Reflexão

“Feliz és tu, ó Israel! Quem é como tu? Povo salvo pelo SENHOR, escudo que te socorre, espada que te dá alteza. Assim, os teus inimigos te são sujeitos, e tu pisarás os seus altos. ” Deuteronômio 33.29

Essa é a voz da fé. Quando recebeu essa Palavra, Israel estava no deserto, às portas de guerrear com seus inimigos pela Terra Prometida. Se o povo de Israel olhasse com os olhos naturais, poderia se achar infeliz. Infeliz, porque depois de mais de quatrocentos anos de escravidão, estava andando em círculos há quarenta anos pelo deserto. E ainda estava no deserto. Enfrentaria guerras contra gigantes e povos acostumados a guerrear.

No entanto, o povo era feliz. Feliz, pois era povo salvo pelo Senhor. Não importa, povo salvo pelo Senhor, se existem problemas aparentes. A sua felicidade vem da certeza da sua salvação. A sua felicidade vem do seu Senhor. O seu Senhor, que é seu escudo, que o protege. O seu Senhor, que o socorre nos momentos de aperto e aflição. O seu Senhor, que é recurso contra todo o mal. O seu Senhor, que é fiel em todas as suas promessas e que não desampara o aflito.

A vida com Deus é maravilhosa, mesmo que haja problemas do lado de fora. A vida com Deus é feliz, mesmo com perseguições, tribulações e desertos. A vida com Deus é vida de segurança, de paz, de certeza. É vida de equilíbrio, é vida de disciplina, de ordem, de fortaleza. De certeza de que os inimigos já estão derrotados. Ainda que aparentemente sejam fortes, já estão derrotados. E a sua vitória é inevitável, por causa do seu Senhor, que tem sido espada e escudo. O seu Senhor, que dá a vitória.

Clique aqui e veja a mensagem anterior

Sua felicidade depende apenas de sua vida com Deus.

Se você que aprender mais sobre esse tema, participe da Noite da Salvação, que acontece todas as quartas na Universal. Clique aqui para localizar o endereço de uma Igreja mais perto de você.

(*) Fonte: livro “O Pão Nosso para 365 dias”, do bispo Edir Macedo