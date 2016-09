Como vencer a timidez

Home > Reflexão

A timidez causa mal-estar e apreensão. Ela faz com que as bochechas fiquem rosadas, as mãos geladas e tremulas diante de situações que deixam a pessoa desconfortável, principalmente em um ambiente social. Ela é prejudicial, pois faz com que o tímido tenha grande desvantagem em relação a quem não tem dificuldades de sociabilização, como o extrovertido.

E mais, a pessoa evita locais amplos apenas pelo medo de enfrentar situações que a coloca frente a frente com muitas pessoas. Ela prefere passar despercebida diante de qualquer fato. E não é só isso, ela gera angústia, insegurança, medo e outros sintomas prejudicais.

E você, já sentiu algo parecido?

A escritora e apresentadora do Programa The Love School – A Escola do Amor, Cristiane Cardoso, alerta sobre esse mal e dá dicas para se livrar, gradativamente, da timidez. Primeiramente, a pessoa precisa fazer algo que seja fora do comum. Uma espécie de exercício. “Não precisa ser algo grande, mas é preciso que alguma atitude seja feita”, ensina.

Talvez, prolongar uma conversa com um familiar. Abrir um sorriso para o seu próximo. Estar disponível para ajudar alguém com mensagens edificantes. Por mais simples que a atitude pareça, já é o início para conquistar a mudança.

Mas isso não basta. É preciso parar de pensar em como você se sentirá diante de uma situação e fazer projeções de algo que nem aconteceu. Esteja certo: o que importa realmente é se sua atitude irá ajudar alguém. Por isso, não permita que sua timidez impeça de agir em prol de alguém.

“Seja ousado no seu caminhar. Olhe adiante, nunca para baixo. Coloque em prática aquela ideia que você tinha guardada há anos. Se não funcionar, pelo menos você tentou. Pessoas que nunca tentam, nunca saem de sua zona de timidez”, aconselha Cristiane.

Em momentos em que a timidez tentar atrapalhar, seja positivo. Não diga, mesmo em pensamento, que você não é capaz de enfrentar aquela dificuldade ou conseguir realizar a tarefa que lhe foi incumbida com êxito. Nos momentos de aflição, peça direcionamento a Deus. Por meio de Sua Palavra é possível encontrar a solução e a saída.

O melhor caminho para vencer a timidez é estar firme na fé. Aproxime-se do Altíssimo e tenha sua vida transformada. Com Deus você se torna forte para enfrentar qualquer obstáculo.

