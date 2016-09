Sucesso, novidades e muito conteúdo cristão

Home > Folha Universal

Em pouco tempo, o UNIVER, a maior plataforma de entretenimento audiovisual com conteúdo cristão do Brasil, já alcançou mais de 10 milhões de pessoas. Isso porque todo o conteúdo é escolhido a dedo e pensando em você, que deseja ter acesso a filmes, músicas, palestras e vídeos com qualidade. São produtos para seu crescimento (espiritual, amoroso, econômic, na saúde) e de sua família.

Parcerias e novidades

Criado em maio deste ano, o UNIVER já contava com mais de 2 mil vídeos, incluindo filmes cristãos, documentários, desenhos bíblicos, clipes com as melhores músicas gospel e muitos outros vídeos, adicionados semanalmente, sem contar as transmissões diárias das principais palestras realizadas no Templo de Salomão, ao vivo, direto de São Paulo.

Uma recente parceria com as maiores produtoras de filmes cristãos permitiu que mais de 100 filmes fossem incluídos ao catálogo, a exemplo de Cartas para Deus, Contagem Regressiva e Encontro de Casais, entre outros.

Clipes dos grandes nomes da música gospel, como Aline Barros, Regis Danese, Anderson Freire e Soraya Moraes, fazem parte da seleção musical.

Segundo Paulo Cezar Mendes, um dos coordenadores da plataforma, as novidades não param por aí: “estamos trabalhando para proporcionar ao nosso público uma grande variedade de filmes e vídeos rigorosamente selecionados para que todos possam desfrutar com toda família deste universo de entretenimento cristão”.

Quanto à aparência do site e à tecnologia, Paulo Cezar comenta as mudanças: “está tudo mais ‘clean’ e sofisticado. E, para quem prefere usar aplicativos, temos para iOS, Android e estamos providenciando para Windows Phone, Apple TV e Smart TV. Não importa qual aparelho o usuário tenha, teremos um aplicativo para atendê-lo. E isso é só o começo. Em breve, o UNIVER oferecerá acesso ao conteúdo por aluguel ou compra dos títulos individualmente, sem necessidade de assinatura. Nos próximos dias essa novidade estará

no ar”, diz.

Se você ainda não é assinante do UNIVER, entre no site, se cadastre e aproveite. Você pode assistir ao conteúdo por meio de computador, tablet e smartphone. É tudo muito simples e de fácil utilização. Você pode reproduzir, pausar e continuar assistindo aos vídeos, todos sem comerciais ou qualquer interrupção, a hora que quiser e onde estiver.

Está esperando o que para fazer parte deste universo?