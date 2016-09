Por que os fones de ouvido podem prejudicar sua saúde?

Home > Folha Universal

Hoje em dia é comum ver pessoas, seja no transporte público, seja na academia ou no trabalho, usando fones de ouvido para escutar músicas ou falar ao telefone. O que muita gente não sabe é que esse acessório pode ser bastante perigoso para a audição.

Uma pesquisa realizada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) mostrou que cerca de 360 milhões de pessoas sofrem de algum tipo de perda auditiva. Mas, ao contrário do que se pensa, as perdas auditivas não atingem apenas os idosos. Quem está sob maior risco é a população de jovens e adultos.

Segundo o estudo, o hábito de ouvir música em alto volume foi apontado como um dos principais motivos que causam surdez. Ele é responsável pela perda auditiva precoce em cerca de 1 bilhão de jovens em todo o mundo.

O otorrinolaringologista Igor Teixeira Raymundo explica que esse tipo de lesão ocorre por causa da intensidade do som e do tempo de exposição a ele. “A pessoa que fica exposta a sons em alta intensidade e por longos períodos acaba sofrendo danos em algumas células auditivas que não se reabilitam mais. Por isso, a perda é irreversível”, alerta.

Diagnóstico e prevenção

Para identificar se a sua audição está sendo prejudicada com o uso de fones de ouvido, fique atento aos possíveis sinais como dificuldades para entender claramente o que as pessoas dizem e zumbido e/ou sensação de ouvido tampado.

“Caso haja qualquer suspeita, é aconselhável procurar um otorrinolaringologista. A perda auditiva é diagnosticada por meio de um exame simples e rápido, chamado audiometria”, ressalta o médico.

Ele diz que é preciso tomar alguns cuidados após o diagnóstico. “Uma vez instalada a perda, deve-se cessar a exposição a sons altos, para que se evite o agravamento do quadro. Aparelhos específicos podem ser indicados para o restabelecimento da audição em níveis adequados”, completa.

O otorrinolaringologista Fabrizio Ricci Romano, do Hospital Moriah, acrescenta que a prevenção consiste em evitar o uso dos fones durante muitas horas seguidas. “É importante utilizá-los em volume moderado. Uma boa dica é ajustar o volume em um ambiente silencioso e não passar desse volume, mesmo se estiver em ambientes ruidosos, como na rua ou no ônibus. A cada uma ou duas horas, é importante descansar cerca de 15 minutos, no silêncio, pois isso também ajuda a prevenir lesões”, conclui Romano.