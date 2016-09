Por que o batismo nas águas?

Home > Folha Universal

Na Universal, o batismo nas águas é um importante marco para a vida espiritual dos cristãos. Muitos encaram isso como apenas um ritual, mas a imersão é carregada de um significado espiritual mais prático – tanto que o próprio Senhor Jesus decidiu assim ser batizado, mostrando a todos sua importância, para que Seu exemplo seja seguido.

Muitos interpretam que o batismo por imersão é um “mergulho de corpo e alma” na vida cristã. Isso pode até não estar de todo errado, mas seu significado vai bem além. É o sepultamento da “antiga vida” daquela pessoa que decidiu dar esse tão importante passo. Ao descer nas águas, com o auxílio do pastor, a pessoa despede-se da vida infrutífera que estava levando. E, quando sobe novamente, eis alguém que decidiu que seu lugar não é na derrota, no vazio, mas uma pessoa completa, uma “nova criatura”.

Aqueles que se entregam genuinamente no batismo veem seus efeitos, pois essa atitude só tem o poder de transformar quem está imbuído de seriedade nesse compromisso firmado com Deus. Mas e o Messias? Por que Ele, que já era puro, intocado pelo pecado, decidiu ser batizado por seu primo João Batista no Rio Jordão, à vista de todos os que lá estavam? O Bispo Edir Macedo esclarece em seu livro Aliança com Deus: “João Batista tinha vindo com o propósito de preparar o caminho para o Senhor Jesus. Como o povo de Israel vinha de todos os lados ter com Ele para ser batizado, o Senhor Jesus achou por bem ser batizado também por João, uma vez que, fazendo assim, Ele estaria aprovando essa forma de o povo se aliar com Deus.”

Portanto, se o próprio Deus em forma de homem aprovou o batismo nas águas como o recomeço de tudo, quem pode negar? Ele mesmo, na Bíblia, deixa bem claro que o papel de se arrepender de tudo o que afasta alguém de Deus é parte importantíssima de ser batizado: “Quem crer e for batizado será salvo; mas quem não crer será condenado.” (Marcos 16.16. Não é quem crer ou for batizado, mas quem crer e for batizado. De nada adianta um sem o outro quando se desce às águas.

Portanto, o batismo é uma opção inteligente e consciente de quem decide “deixar a água levar” para sempre o que é inadequado, para se reerguer dela completamente novo, pronto para uma existência realmente plena. Requer fé no Senhor Jesus, que veio para nos livrar da prisão do pecado, desde que tenhamos um arrependimento sincero dos erros cometidos.

Batismo em todo Brasil

Cerca de 40 mil pessoas foram batizadas nas águas no Templo de Salomão e em sedes da Universal em todo o Brasil no dia 4 de setembro. Além de terem decidido pelo passo importante do batismo, elas tinham outra coisa em comum: todas vinham do projeto Núcleos no Lar, coordenado pelo bispo Alessandro Pachoall, responsável pelo projeto em todo o País. “Seguindo a direção dada pelo Espírito Santo, através do Bispo Clodomir Santos, estamos trabalhando baseados no livro Nos Passos de Jesus, também do Bispo Edir Macedo. Ele é a base do nosso trabalho nos 29. 655 núcleos de todo o Brasil, ao fazermos as orações de casa em casa. O livro traz ensinamentos práticos sobre a vida cristã, em especial quando fala dos 10 passos rumo à Salvação, e ajudou a trazer o resultado de todo este trabalho que colhemos no último domingo, 4 de setembro”, comenta.

Um núcleo é formado quando a Universal não se restringe aos seus templos, mas prega a Palavra de Deus em lugares em que ela ainda não chegou e nem por isso deixa de alcançar quem precisa optar pela vida. Essas pregações acontecem em garagens, salas, cozinhas, porões, casas, locais com a mínima infraestrutura para acolher pessoas por alguns minutos semanais, para que ouçam uma palavra de fé e recebam orações. O projeto Núcleos no Lar conta com o apoio de voluntários, membros e evangelistas da Universal que cedem graciosamente suas residências para esse trabalho. Após convidar membros de uma comunidade, na maioria das vezes vizinhos e familiares, é realizada por cerca de meia hora uma pequena reunião, quando, além da Palavra, são determinadas curas, libertações e o incentivo para que os participantes deem os primeiros passos na fé, especialmente em relação ao batismo, e o convite para que conheçam a sede da Universal mais próxima.

Em apenas dois meses de trabalho do projeto, essas 40 mil pessoas aceitaram o batismo nas águas e tomaram essa decisão rumo à Salvação. Após a saída do batistério, cada uma recebeu um informativo com sete passos para a permanência na fé, uma forma de oferecer um suporte ainda mais personalizado para que nenhuma delas se perca.

Com base nisso, a aceitação do Evangelho e a decisão de se batizarem vêm após notarem a diferença em suas vidas e através dos testemunhos de milagres, curas, libertações, livramentos, nascendo nos Núcleos do Lar novos convertidos que posteriormente passam a fazer parte das Universais maiores, em cada cidade. A iniciativa tem sido extremamente efetiva. Nunca antes o Grupo de Evangelização havia batizado tantas pessoas em uma única data, um marco histórico para a Universal. O objetivo, de agora em diante, é bem claro: ampliar ainda mais esse trabalho, chegando a todos os que precisam começar a viver de verdade.

