O que você faz para buscar seus objetivos como empreendedor?

Mesmo diante da atual situação econômica brasileira, há muitas pessoas que sonham em ser donas do próprio negócio e outras que almejam ter sucesso com o empreendimento que já têm. Mas quantas vezes muitos têm um projeto e acabam desistindo dele? São empreendedores que desenvolvem uma ideia, conseguem os recursos, mas, frente às dificuldades, não levam seu plano adiante. Certamente, uma das coisas que lhes falta para ter êxito é a perseverança para buscar os objetivos empresariais sem se dispersar.

Disciplina

Para o coach e life professional Emanuel Quiróz, de 50 anos, para ter sucesso o empreendedor deve se manter motivado e determinado por meio da disciplina. “Estabeleça as prioridades daquilo que quer. Leve em consideração que muitos objetivos podem exigir mais dispêndio de energia para que sejam realizados. Transforme-os em metas e especifique o que, como, quando e por que realizá-las. Se o alvo for obter novos comportamentos, como ser organizado, prospectar novos clientes ou ser mais simpático, eleja um exemplo a ser seguido. Observe a atitude de outras pessoas e tente imitar as ações que você admira nelas”, diz Quiróz.

De acordo com o especialista, o empresário também não pode dar chance para a preguiça e tem que aprender a controlar as próprias emoções. “Muitas vezes, nos deixamos levar pela vontade ou pelo desejo de algo que não tem a ver com nossas metas. Ao comprometer-se com elas, divulgue-as para seus amigos. Ao declará-

las, você põe sua autoestima em xeque. Se fizer o que prometeu, terá mais respeito e admiração, o que s ignifica que não dá para mudar de ideia nem estar em todos os lugares ao mesmo tempo.Aprenda a fazer escolhas. Abra mão do que não é essencial”, esclarece.

Aprendendo na prática

A advogada Gisele Alvarez Rocha, de 41 anos, (foto acima0) é um exemplo de quem teve de perseverar para atingir seus objetivos. Mas, para ter essa compreensão, ela passou por alguns percalços. “Cheguei na Universal contando moedinhas e dependendo de familiares. Não me lembro de ter entrado em uma loja e comprado uma roupa para o meu filho quando ele era pequeno”, afirma.

Gisele revela que era empregada em uma empresa na área de vendas, mas, apesar de vender mensalmente R$ 2 milhões, isso não se traduzia em frutos para ela e sua família. “Estava estudando Direito e cheguei à conclusão de que teria que investir nessa área para ser feliz. Pedi demissão do emprego em que estava havia 10 anos e fui trabalhar no escritório da minha mãe. Aprendi o trabalho, me formei e passei no nono exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Fiquei entre os 7% de aprovados no País. Depois, com o falecimento da minha mãe, assumi o escritório, mas cheguei a duvidar de que teria capacidade para tocar o empreendimento. Pensei em vender tudo e voltar a trabalhar como empregada, mas nas reuniões percebi que não poderia desperdiçar a chance que Deus estava me dando”, conta.

Gisele aceitou o desafio de manter os clientes de sua mãe e ainda ganhar novos por meio da disciplina e da busca clara de seus objetivos. Ela e o marido, Marcelo Rocha, de 43 anos, são sócios no escritório em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, e garantem que a vida da família está mudada. “Ele cuida da parte administrativa e eu da jurídica. Temos dois advogados e dois estagiários que trabalham conosco. O Marcelo também é corretor e, por isso, estamos nos estruturando para abrirmos em breve nossa imobiliária”, planeja.

Dicas para dar atenção ao seu negócio

Comece com metas simples e práticas para ir ganhando confiança em si mesmo, como ter pontualidade. Não deixe certas tarefas do dia a dia para depois. Se a sua meta é ter novos comportamentos, como ser organizado ou prospectar novos clientes, eleja um exemplo a ser seguido. Observe a atitude de outras pessoas e tente imitar as ações que você admira nelas

Cada dia que se perde é um passo para trás. Por isso, não dê chance à preguiça. Comprometa-se com suas metas. Se fizer o que prometeu, obterá mais respeito e admiração. A recompensa positiva o motivará a fazer o que foi proposto inicialmente. E não esqueça de que é importante aprender a fazer escolhas. Abra mão do que não é essencial.

Aprenda a controlar as próprias emoções. Muitas vezes nos deixamos levar pela vontade ou pelo desejo de algo que não tem a ver com nossas metas. Por exemplo, se você está tentando se disciplinar para economizar dinheiro, controlar o impulso emocional de comprar algo é seu maior desafio.

Quer aprender a enfrentar as dificuldades do mercado de trabalho e se tornar uma pessoa vencedora?