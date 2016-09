"Não questionei Deus, mas acreditei na minha cura"

Home > Folha Universal

Como você reage quando os seus planos são frustrados e tudo parece estar perdido? A operadora de caixa Daniele Pinheiro, de 22 anos, (foto ao lado com sua mãe) teve os seus sonhos interrompidos quando os médicos a diagnosticaram com um câncer raro na medula espinhal, o que a deixou tetraplégica.

A jovem começou a ter fortes dores na coluna cervical. Ao buscar orientação médica, Daniele foi diagnosticada com tendinite. Dias depois, começou a perder os movimentos dos membros inferiores. Após exames, foi constatada a presença de um tumor na medula espinhal. “Em um primeiro momento, fiquei arrasada, não sabia o que fazer. Os médicos disseram que eu não apenas deixaria de andar como também perderia o movimento do pescoço. A junta médica alegou que o meu estado era crônico”, conta.

O estado de saúde de Daniele se agravava cada vez mais. Além da paralisia, ela teve trombose nas pernas e os rins começaram a falhar. Graças à fé, Daniele não perdeu a esperança. “Apesar de estar abalada, não me deixei levar pela situação e acreditei que tudo aquilo passaria”, lembra.

Perseverança

Sem desistir de lutar pela própria saúde, a jovem reagia de forma positiva aos obstáculos que precisava enfrentar.

Mesmo com os órgãos já comprometidos, por causa da paralisia dos rins, os médicos decidiram retirar o tumor, na tentativa impedir uma piora no seu quadro de saúde. O procedimento era de alto risco. Os médicos retiraram algumas cartilagens de seu pescoço para colocar no local afetado pelo tumor. A sustentação da cabeça ficou prejudicada, mas, segundo os médicos, era a única maneira para que ela conseguisse sobreviver.

Ela lutava contra o medo e o que a alimentava eram os programas da Universal que ela assistia na televisão. “Eu via os milagres acontecendo na vida das pessoas e sabia que o mesmo poderia acontecer comigo. Não queria mais ficar naquela cama de hospital e pedi para que a minha mãe fosse à Reunião de Cura da Universal”, relata.

A mãe passou a fortalecer a fé da jovem e permaneceu sempre em oração em busca de sua cura. O quadro passou a mudar e o primeiro sinal positivo de alteração foi o desaparecimento da trombose. “A médica que me acompanhava fez os exames e disse que as minhas pernas estavam em boas condições. Parecia que eu nunca tinha tido nada. Ela não sabia o que colocar no relatório clínico”, esclarece.

A força maior

Daniele teve alta após permanecer três meses no hospital, mas ficou dependente da cadeira de rodas. Assim que conseguiu dominar um pouco mais o próprio corpo, ela começou a frequentar as Reuniões de Cura da Universal. Ela permaneceu firme nos propósitos e nas orações. Logo os rins voltaram a funcionar normalmente e Daniele também deixou de depender da sonda.

“Eu não tinha força nenhuma nas pernas, não conseguia mexer nenhum dedo, mas comecei a estimular os movimentos. Todos os dias eu fazia testes. Depois de um tempo, comecei a mexer minha perna”, lembra. Com esforço e dedicação, ela conseguiu fortalecer os músculos e passou a andar com um andador.

Quando voltou a andar sem ajuda do aparelho, a jovem decidiu retornar ao hospital para mostrar o que Deus tinha feito na sua vida. “Toda a junta médica veio ao meu encontro me parabenizar. Eles me filmaram para mostrar para a equipe. Todos estavam surpresos e sem respostas, até que um dos médicos me disse que só Deus podia explicar o que tinha acontecido”, relata.

Confiar

“O tempo todo eu não questionei Deus nem O culpei, mas acreditei que Ele iria fazer um milagre na minha vida. Isso me ajudou a perseverar e a não desistir. Hoje sou uma pessoa saudável e não tenho nenhuma sequela. Por conta do que aconteceu comigo, muitas pessoas começaram a agir a mesma fé que eu”, relata.

Daniele afirma que hoje ela confia mais em Deus e diz que a sua fé é mais forte, pois os seus planos e sonhos não foram abalados. Casos como o da jovem são a prova de que nem sempre tudo pode ser explicado pela medicina.

Muitas pessoas fazem e recebem orações para tratar doenças incuráveis nas reuniões de cura e libertação da Universal. As correntes acontecem todas as terças-feiras, em todo o Brasil. Veja o endereço da Universal mais próxima clicando aqui.