Indiana que teve o rosto desfigurado por ácido desfila em Nova York

Home > Reflexão

A jovem indiana Reshma Qureshi, de 19 anos, teve o rosto desfigurado há pouco mais de 2 anos. Após denunciar o cunhado – irmão do esposo dela – por assédio sexual, ele a atacou com um ácido corrosivo. Ela perdeu um dos olhos e o outro ficou com um semblante sofrido. A pele do rosto ficou totalmente comprometida e cheia de marcas.

O desespero foi tão grande que, na época, Reshma pensou em cometer suicídio. Mas, a convite de uma instituição de caridade, que a apoiou, ela começou a estrelar em vídeos uma campanha contra a venda desenfreada de ácido na Índia, o que permite que esse tipo de ataque seja comum no país.

O sucesso na campanha foi tão grande que Reshma foi convidada para ir aos Estados Unidos estrear como modelo na Semana de Moda de Nova York.

Na passarela ela desfilou em um vestido longo, branco e com apliques estampados. Os pés estavam descalços. Reshma arrancou muitos aplausos da plateia.

“A dúvida vê os obstáculos. A fé vê o caminho”

A indiana carregará cicatrizes físicas para o resto da vida, mas o que diferencia Reshma de outras mulheres é que ela superou as marcas, a vontade de morrer, e se reergueu. Permitiu-se recomeçar a vida.

É assim também na vida com Deus. Quando uma pessoa está fortalecida com a Sua presença, consegue superar qualquer dificuldade, aprende a enxergar, mesmo em meio a mais difícil situação, as maravilhas que Ele nos oferece.

De acordo com o bispo Renato Cardoso, o que faz tudo possível é no que cremos. Não é fácil aceitar uma nova condição, mas é possível.

“A dúvida vê os obstáculos. A fé vê o caminho. A dúvida vê a escuridão da noite. A fé vê o romper do dia. A dúvida receia dar um passo. A fé voa nas alturas. A dúvida pergunta: ‘Quem acredita?’ A fé responde: ‘Eu’”, destaca o bispo.

Mantenha a sua vida em equilibro. Aproxime-se de Deus e pratique a Sua Palavra. Participe hoje mesmo de uma reunião na Universal. Clique aqui e encontre o endereço mais próximo de sua casa.