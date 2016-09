Como é possível mudar o parceiro

Home > Folha Universal

É comum que os casais só percebam as diferenças entre si ao longo do convívio. E descobrir somente após a união que o parceiro tem um comportamento desagradável pode ser frustrante. Então, para que a relação se desenvolva bem, mudar pelo outro pode ser necessário.

Contudo, para que não ocorram discussões ou um choque entre o casal, é preciso ter um certo “jeitinho” ao conversar com o parceiro para mostrar quais são os costumes e manias que incomodam. Este diálogo não é errado. O erro é querer mudar o jeito do outro a qualquer custo, atitude que gera estresse e até a desistência do relacionamento de uma das partes ou dos dois.

O que não funciona

O casal Wellington da Costa Silva e Maria Josilene da Silva Lira, ambos de 34 anos, (foto acima) tinha um namoro marcado pelo ciúme e pela desconfiança. Depois do casamento, a situação se agravou. “Eu e o Wellington éramos muito ciumentos, mas eu era pior. Ele não podia nem sequer olhar para outra mulher na rua que eu já brigava com ele e xingava a outra pessoa.Me tornei mandona e controladora e para mudá-lo eu reclamava demais e tentava impor o que eu queria que ele fizesse em tudo. ”, conta Maria.

Despertar a mudança

Forçar alguém a mudar causará o efeito contrário, pois as pessoas não mudam quando recebem críticas e reclamações. Também não é sábio perder a individualidade para agradar ao outro, mas transformar aquilo que é prejudicial ao relacionamento e a si mesmo. As pessoas até podem ser influenciadas, mas só mudam quando se conscientizam e decidem fazer isso sozinhas.

Para uma relação dar certo, o casal precisa se avaliar. Contudo, não espere que o outro mude para que você comece a fazer sua parte. Busque ser uma pessoa melhor e seu exemplo mostrará que há uma maneira mais adequada de agir, o que despertará no outro essa transformação, pouco a pouco. É importante evidenciar as qualidades do parceiro para que ele perceba o que o agrada. Às vezes, será necessário comunicar ao outro o que o incomoda. Em vez de ficar emburrado, esperando que o outro adivinhe o que você está pensando, dialogue e aprenda a pedir com gentileza. Maria pensava que a separação fosse a única solução, mas havia outra saída. “Conheci a ‘Terapia do Amor’ e entendi que se eu mudasse poderia reconstruir meu casamento. Nas palestras, aprendi a me valorizar, a ouví-lo, a respeitá-lo e a ter calma para resolver os conflitos”, diz. O casal, que tem um filho de 7 anos, Mateus da Costa Silva, completou 15 anos de união. Hoje vivem um relacionamento de paz e respeito. “Primeiro eu mudei a maneira de lidar com ele e aos poucos ele se tornou um marido melhor, passou a me elogiar, a confiar em mim e até hoje faz de tudo para me agradar”, comenta.

“Se você fizer o que é certo para o relacionamento, o casamento dará certo. Se fizer o que é errado, dará errado”, ensina o escritor e palestrante Renato Cardoso. Enquanto lutarmos do nosso jeito sem reconhecer e mudar os próprios erros, o relacionamento não vai dar certo. “Um relacionamento feliz depende que os dois façam as coisas certas, mas, se você está lutando sozinho para salvar o relacionamento, não espere que, pelo fato de você ter começado a agir diferente ontem, hoje a outra pessoa acredite na sua mudança. É preciso resgatar a confiança do outro. Seja constante. A outra pessoa precisa ver que sua mudança é verdadeira e permanente”, conclui Renato.

Para saber mais como resolver os problemas da vida amorosa, participe das palestras da Terapia do Amor, todas às quintas-feiras, em uma Universal mais próxima de você. A cada palestra, casais, noivos, namorados e solteiros aprendem sobre o amor inteligente e como desenvolver o relacionamento a dois.