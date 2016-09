Como agir diante da greve

Home > Folha Universal

Os bancários entraram em greve no dia 6 de setembro e, desde então, a maior parte das agências de todo o País permanece fechada. Até a finalização desta edição, a greve ainda não tinha chegado ao fim.

Os bancários reivindicam reajuste salarial, reposição inflacionária de 5%, aumento do piso salarial, aumento do vale-alimentação, melhores condições de trabalho e plano de carreira, entre outros pleitos. Os consumidores, por outro lado, devem buscar saídas para essa situação, pois, embora as atividades bancárias parem, os prazos de pagamento das contas não mudam.

O que fazer?

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) esclarece que a população tem à sua disposição uma série de canais como opção para realizar transações financeiras. Confira, a seguir, algumas alternativas apontadas pela instituição.

• Caixas eletrônicos

Existem no País 178 mil caixas eletrônicos. Em sua maioria, são terminais multifuncionais: realizam operações de saque, pagamento, transferência, depósito, retirada de folha de cheque, etc.

• Correspondentes

São estabelecimentos credenciados pelos bancos, como supermercados, casas lotéricas e postos dos Correios. Por esse canal é possível realizar as seguintes operações: pagar contas, fazer saques e depósitos e receber benefícios.

• Internet banking

No ano passado, o internet banking foi o canal responsável pelo maior número de transações bancárias no Brasil. Por meio dele, é possível realizar consultas, pagamentos, agendamentos e transferências.

• Mobile banking

Com o aplicativo do banco no celular é possível fazer uma série de serviços, como consultar saldos, verificar extratos e contas de investimentos, acessar o home broker (compra e venda de ações) e pagar contas.

• Banco por telefone

Todos os bancos oferecem um serviço telefônico pelo qual o cliente pode tirar dúvidas sobre serviços e realizar operações, como consulta de saldo e extrato, transferência, pagamento de contas e tributos, aplicação e resgate de investimentos, pedidos de talões de cheque, etc.

• Agências bancárias

Se for indispensável ir a uma agência, os bancos têm uma ampla rede. O cliente pode consultar o site Busca Banco, da Febraban, para localizar o endereço mais próximo.