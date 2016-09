Atleta emociona internautas ao almoçar com garoto autista

Home > Folha Universal

Uma cena emocionante ganhou as redes sociais no último mês. O jogador de futebol americanoTravis Rudolph e outros atletas da equipe da Universidade do Estado da Flórida foram convidados para ir a uma escola na capital do Estado. Contudo, o que era para ser uma visita comum deixou uma lição para o mundo inteiro.

Já era hora do almoço e os jovens estavam todos reunidos no refeitório. Em uma mesa um pouco mais isolada estava Bo Paske, de apenas 6 anos, almoçando sozinho. O garoto é portador de autismo, uma doença que limita as habilidades de interação social e também de comunicação.

Sem pensar duas vezes, Rudolph sentou-se à mesa e puxou papo com Bo, enquanto comia seu pedaço de pizza, cena registrada por uma amiga da mãe do garoto. A imagem emocionou não só a mãe do menino, Leah Paske, como viralizou na internet e gerou milhares de compartilhamentos.

Em uma postagem emocionante no Facebook, ela agradeceu ao atleta por ter tido uma atitude tão bonita com seu filho. “Naquele dia não tive de me preocupar se meu menino estava almoçando sozinho. Ele (Bo) estava sentado em frente a alguém considerado um herói por muita gente. Muito obrigada, Travis Rudolph, você me deixou extremamente feliz e nos tornou seus fãs pela vida inteira!”, afirmou.

Em resposta ao comentário, durante uma entrevista a uma emissora de TV local, o jogador disse que não esperava tamanha repercussão. “Eu só queria dizer 'oi' a ele, porque o vi comendo sozinho. Ele tinha um belo sorriso em seu rosto. É uma pessoa bem acolhedora. Nem sabia que alguém tiraria uma foto disso. Fico feliz. E que isso possa ter ajudado outras pessoas, tornando-as mais conscientes quanto ao autismo”, salientou.

Pequenas atitudes

Em outra entrevista, o treinador do time de Rudolph, Jimbo Fisher, afirmou estar extremamente orgulhoso da forma como ele agiu naquele dia e deixou um recado para o atleta. “Você pode influenciar as pessoas de muitas maneiras. Fazer o dia de alguém melhor e compreender o impacto que se tem como um modelo de atleta e seu papel para as pessoas na comunidade é algo muito importante”, ressaltou.

O que o atleta fez pode parecer apenas um pequeno gesto, mas, se todos se preocupassem em alegrar o dia de alguém e estendessem a mão quando o outro precisa, o mundo seria muito melhor. Que a atitude do jogador sirva de exemplo para que as pessoas cultivem o amor umas pelas outras.