Apoio indispensável aos enfermos em São Paulo

O Grupo de Evangelização nos hospitais da Universal do bairro de Itaquera, zona leste da capital paulista, em parceria com o Hospital Municipal Professor Dr. Waldomiro de Paula (Planalto), situado no mesmo bairro, realizou um trabalho especial no local, atendendo ao menos 250 pacientes que estavam internados.

De acordo com o pastor responsável pela evangelização em unidades de saúde no Estado de São Paulo, Lázaro Nazaré Pedro, essas visitas são constantes e os voluntários sempre oferecem uma palavra de fé, esperança e consolo tanto para os familiares e acompanhantes como aos pacientes, muitas vezes debilitados por diversos problemas de saúde e até mesmo à beira da morte.

Sem se intimidar com o ambiente difícil da unidade hospitalar – afinal, ninguém gosta de estar em um leito de hospital –, esses voluntários não pensam duas vezes quando o assunto é ganhar almas para o Reino de Deus.

“Esse trabalho é realizado em todo o Estado de São Paulo e se estende por todo o País. Muito além do consolo, da fé e da esperança, os voluntários estão sempre prontos para levar a mensagem da Salvação aos sofridos, exatamente como diz a Bíblia: ‘Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios; de graça recebestes, de graça dai. Mateus 10.8’”, contou.

