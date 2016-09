Anule os pensamentos de dúvida

Home > Reflexão

“Porém, nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guarda contra eles, de dia e de noite. ” Neemias 4.9

Quando o povo de Israel estava fechando as brechas dos muros de Jerusalém, os inimigos se revoltaram e se uniram para atacar a cidade. Exatamente como faz o exército do inferno nos dias atuais. Diante da ameaça, o povo não chorou, não se desesperou. Antes, agiu. “Porém, nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guarda contra eles, de dia e de noite”. Exatamente como os filhos de Deus devem fazer hoje.

Você deve reagir assim quando for ameaçado pelo mal; quando vierem as tentações; quando vier a palavra de dúvida; a palavra de derrota; a palavra de desprezo. Apresente em oração a Deus a situação e mantenha vigilância. Colocar guarda é manter-se na fé, vigiando seus pensamentos e rejeitando, imediatamente, em o nome de Jesus, qualquer dúvida, qualquer pensamento maligno.

Dia e noite alimente seu espírito, enchendo sua mente com a Palavra de Deus e mensagens que fortaleçam sua fé. Declare o contrário do que as sugestões do mal querem que você acredite. Pense em uma promessa que contrarie frontalmente a palavra de dúvida plantada em sua mente. Mantenha seu pensamento fixo nessa promessa todo o tempo. Dia e noite.

A palavra de dúvida muitas vezes vem como se fosse um pensamento seu. “Eu não vou conseguir”; “é muito difícil para mim”; “eu não tenho forças”. Tome atitude contra qualquer pensamento negativo. Contra qualquer pensamento que ponha você para baixo. Reaja, imediatamente, usando a sua fé. Assim, os inimigos baterão em retirada.

Ao ser atacado, ore a Deus e monte guarda contra o mal.

