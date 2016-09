A importância da boa companhia

Home > Folha Universal

Você já ouviu falar que a convivência com alguém pode influenciar nosso comportamento? É verdade. Especialistas já disseram que a proximidade com uma pessoa pode afetar nossos hábitos de maneira positiva ou negativa. Agora um novo estudo relacionado à área profissional reforça essa tese.

A pesquisa foi feita pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, com 2 mil funcionários de uma empresa de tecnologia divididos em três grupos: os produtivos, que costumam fazer trabalhos rapidamente, mas não com qualidade; os generalistas, que realizam tarefas de qualidade e quantidade na mesma média; e os de qualidade, que fazem um bom trabalho, mas não são produtivos.

Durante o estudo, eles se revezavam nos lugares que estavam sentados no ambiente de trabalho para que os especialistas avaliassem como a produtividade era afetada. O resultado revelou que os funcionários produtivos se deram bem melhor com os de qualidade, enquanto os generalistas se viravam sozinhos mais facilmente com as tarefas.

Os especialistas então concluíram que um trabalho é mais bem-sucedido quando pessoas produtivas sentam ao lado de outras que executam suas tarefas com qualidade.

Se no ambiente de trabalho essa influência existe, podemos concluir que nas outras áreas ela também acontece. Na espiritual, por exemplo, pessoas produtivas na fé também devem andar e estar próximas daquelas que mantêm uma vida espiritual de qualidade. Por isso, é importante avaliar como são suas companhias, para proteger sua fé.

Pessoas que vivem conforme os ensinamentos de Deus precisam estar sempre próximas umas das outras. Dessa forma, estarão compartilhando a mesma fé, para que ela se mantenha fortalecida, o que favorece o crescimento espiritual.

Quando você está ao lado de uma pessoa que vive sob os preceitos de Deus, ela lhe dá forças para superar uma dificuldade, lhe ajuda a ter boas ideias para alcançar um objetivo e não dissemina dúvidas ou medos em relação aos seus problemas.

Por outro lado, se você anda com pessoas contrárias à sua fé, suas atitudes poderão ser influenciadas e, com isso, sua vida com Deus é prejudicada. Assim diz o salmista na Escritura Sagrada: “Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores.” (Salmos, 1.1).

Proteja sua fé

De fato, uma pessoa pode exercer influência boa ou ruim em sua vida. Quando você convive com alguém, acaba absorvendo alguns de seus costumes. Você passa a falar parecido com ele, a frequentar os mesmos lugares, a ter ideias semelhantes, a pensar do mesmo modo. Ou seja, é muito difícil andar com uma pessoa e não fazer o que ela faz, como diz o versículo bíblico: “as más companhias corrompem os bons costumes.” (1 Coríntios, 15.33).

Por isso, não pense duas vezes e evite se aproximar de pessoas que atrapalham a sua comunhão com Deus. Afinal, quais conselhos essa pessoa pode lhe dar? Que tipo de conversa vocês terão?

Isso não significa que você tenha de se afastar das pessoas do seu convívio. O que você precisa fazer é avaliar quais companhias estão prejudicando sua fé para, então, evitá-las. Nessa hora, é preciso renunciar a algumas amizades e se desprender sentimentalmente delas, o que muitas vezes é difícil.

Durante reunião no Templo de Salomão, o bispo Clodomir Santos explicou como é preciso agir para se desapegar de alguém. “Se desprender significa não olhar mais para a pessoa com olhos sentimentais, mas com olhos espirituais. Você deve passar a olhá-la como alma, porque, quando você a olha como alma, você não considera mais o que ela fala e o que ela faz que é contrário a você”, declarou.

O desprendimento sentimental em relação às pessoas não deve ser apenas quanto às amizades, mas também a entes queridos nos quais você tem se espelhado, mas que possam estar prejudicando a sua fé.

Há cristãos que se espelham em pessoas da família que vivem situações que podem afastá-los de Deus. “Se você vive em função dessa pessoa, se espelhando nela como seu bem maior, terá problemas. Não viva em função de ninguém, mas da tua fé, porque sua Salvação depende unicamente da sua fé”, alegou o bispo.

Lembre-se sempre que sua vida espiritual precisa estar sempre bem cuidada e protegida. Por isso, cercar-

se de pessoas que possam contribuir para o seu crescimento nesse sentido é muito importante.